Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинская безработная молодежь бесплатно получит военный билет и гражданскую специальность

военно-техническая школа, призывники, безработные, медкомисия Фото: Zakon.kz
В рамках проекта «Jiger» 30 безработных в возрасте от 24 до 35 лет из Алматы, бесплатно пройдут 40-дневную военную подготовку, после которой они получат военный билет и рабочую специальность, сообщает Zakon.kz.

Проект "Jiger" реализовывается впервые. Он содержит комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также курс профессиональной подготовки.

Программа работает при поддержке Управление молодежной политики и Министерства обороны Республики Казахстан КФ "Альянс студентов Алматы" и будет осуществляться на базе филиала военно-технической школы города Алматы во взаимодействии с войсковой частью №73652.

Безработная молодежь в течении 40-ка дней пройдет военную подготовку и получит рабочую специальность - газоэлектросварщик.

"Данные мероприятия организованы в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом современных вызовов. В наборе молодых людей нам содействуют Департамент по делам обороны Алматы, управления молодежной политики акиматов и общественные структуры регионов", - рассказал заместитель директора военно-технической школы города Алматы, полковник запаса, Амантай Усербаев.

В курс обучения входят учебно-тренировочные мероприятия, последовательность приведения воинских частей и войск в боевой порядок, основы военной тактики. Занятия по профпредмету будут проводить преподаватели из состава военно-технической школы, которые ранее прошли по этой дисциплине специальную подготовку. Практические занятия с молодёжью будут проведены на базе воинской части №73652.

"Для молодых парней проект привлекателен тем, что обычный курс обучения в военно - технической школе составляет 305 тыс. тенге. Они, благодаря проекту получат военный билет и гражданскую специальность совершенно бесплатно. После окончания обучения, молодые люди могут устроиться на работу в силовые ведомства, вооруженные силы РК или применить полученные профессиональные навыки на гражданских предприятиях", - отметил заместитель директора военно-технической школы города Алматы полковник запаса Амантай Усербаев.

При отборе учитывались регистрация курсанта, как безработного, образование, медицинская книжка и физическая подготовка. К обучению допускалась молодые парни только те кто признан медицинской комиссией годным или ограниченно годным к воинской службе.

Читайте также

Падение из окон - главная причина травматизма и смертности детей в городах - МЧС

Сельский округ и село переименуют в Западно-Казахстанской области

Кэшбек 4% на первый гаджетмобиль OMODA C5 в Казахстане

Николай Ежелев
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Кому в Казахстане готовы платить зарплату от 700 тысяч тенге
Каким сотрудникам работодатели Казахстана готовы платить от 700 тысяч тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления