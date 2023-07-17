Алматинская безработная молодежь бесплатно получит военный билет и гражданскую специальность

В рамках проекта «Jiger» 30 безработных в возрасте от 24 до 35 лет из Алматы, бесплатно пройдут 40-дневную военную подготовку, после которой они получат военный билет и рабочую специальность, сообщает Zakon.kz.

Проект "Jiger" реализовывается впервые. Он содержит комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также курс профессиональной подготовки.

Программа работает при поддержке Управление молодежной политики и Министерства обороны Республики Казахстан КФ "Альянс студентов Алматы" и будет осуществляться на базе филиала военно-технической школы города Алматы во взаимодействии с войсковой частью №73652.

Безработная молодежь в течении 40-ка дней пройдет военную подготовку и получит рабочую специальность - газоэлектросварщик.

"Данные мероприятия организованы в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом современных вызовов. В наборе молодых людей нам содействуют Департамент по делам обороны Алматы, управления молодежной политики акиматов и общественные структуры регионов", - рассказал заместитель директора военно-технической школы города Алматы, полковник запаса, Амантай Усербаев.

В курс обучения входят учебно-тренировочные мероприятия, последовательность приведения воинских частей и войск в боевой порядок, основы военной тактики. Занятия по профпредмету будут проводить преподаватели из состава военно-технической школы, которые ранее прошли по этой дисциплине специальную подготовку. Практические занятия с молодёжью будут проведены на базе воинской части №73652.

"Для молодых парней проект привлекателен тем, что обычный курс обучения в военно - технической школе составляет 305 тыс. тенге. Они, благодаря проекту получат военный билет и гражданскую специальность совершенно бесплатно. После окончания обучения, молодые люди могут устроиться на работу в силовые ведомства, вооруженные силы РК или применить полученные профессиональные навыки на гражданских предприятиях", - отметил заместитель директора военно-технической школы города Алматы полковник запаса Амантай Усербаев.

При отборе учитывались регистрация курсанта, как безработного, образование, медицинская книжка и физическая подготовка. К обучению допускалась молодые парни только те кто признан медицинской комиссией годным или ограниченно годным к воинской службе.