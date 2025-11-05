Подготовка призывников по военно-техническим специальностям: внесены изменения

Приказом министра обороны от 29 октября 2025 года внесены изменения в Правила подготовки по военно-техническим и иным специальностям, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что планирование подготовки по военно-техническим и иным специальностям осуществляется Генеральным штабом Вооруженных сил РК.

Программы подготовки по военно-техническим и иным специальностям на безвозмездной и возмездной основах утверждаются приказами первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Уточняется, что призывники, направленные на подготовку по специальностям, связанным с управлением транспортными средствами, проходят медицинский осмотр в соответствии с Правилами проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств.

Призывникам (военнообязанным), обучившимся на возмездной основе, успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается сертификат об окончании обучения в специализированной организации Министерства обороны РК.

При этом призывникам (военнообязанным), получившим оценку на выпускных экзаменах "неудовлетворительно", свидетельство об окончании военно-технической школы Министерства обороны РК либо сертификат об окончании обучения не выдается.

Также уточняется, что военно-учетная специальность определяется МОВУ в соответствии с сертификатом об окончании обучения и полученной специальности.

В новой редакции также изложены Правила набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса, а также сроки обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны.

Так, на безвозмездной основе к подготовке по военно-техническим и иным специальностям привлекаются граждане, годные по состоянию здоровья к воинской службе, в возрасте от 17-ти лет шести месяцев до 26 лет, подлежащие призыву на срочную воинскую службу после окончания подготовки или зачисляемые в мобилизационный резерв.

Набор на подготовку проводится МОВУ из числа призывников, имеющих основное среднее образование и выше. При отборе призывников для обучения также учитываются ранее полученные специальности.

Отбор призывников для обучения заканчивается не позднее, чем за десять календарных дней до начала учебных занятий.

Призывники после окончания обучения в сопровождении представителей МОВУ убывают в места постоянного (временного) проживания.

Расходы по перевозке призывников от МОВУ до специализированной организации и обратно включаются в калькуляцию стоимости обучения по военно-техническим и иным специальностям на безвозмездной основе.

На возмездной основе к подготовке по военно-техническим и иным специальностям привлекаются:

военнообязанные, годные по состоянию здоровья к воинской службе;

призывники в возрасте от 24-х до 27-и лет, годные или ограниченно годные по состоянию здоровья к воинской службе, в том числе имеющие отсрочку от призыва на воинскую службу.

Набор и направление призывников и военнообязанных на подготовку по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе осуществляется в порядке оказания следующих государственных услуг:

постановка в очередь призывников и военнообязанных для направления на подготовку по военно-техническим и иным специальностям;

направление призывников и военнообязанных на подготовку по военно-техническим и иным специальностям.

Указанные государственные услуги оказываются Министерством обороны Республики Казахстан через МОВУ посредством использования ИС "ИШ АСМР МО РК".

Для получения государственной услуги "Постановка в очередь призывников и военнообязанных для направления на подготовку по военно-техническим и иным специальностям", призывники и военнообязанные подают заявление через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

К заявлению прикрепляют электронную копию карты медицинского освидетельствования, которая действительна в течение 10 рабочих дней с момента получения заключения о степени годности к воинской службе.

Перед оформлением заявления портал осуществляет проверку услугополучателя на соответствие установленным требованиям по возрасту (старше 24 лет) и полу. В случае соответствия указанным требованиям услугополучатель выбирает специализированную организацию, в котором желает проходить обучение.

Результатом оказания госуслуги являются уведомление о постановке в очередь для направления на подготовку по военно-техническим и иным специальностям, либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Данная госуслуга также может оказываться в проактивном формате.

Обучение призывников и военнообязанных осуществляется на основании договоров, заключенных между специализированной организацией и обучаемыми.

На период обучения призывники и военнообязанные обеспечиваются полевым обмундированием (по сезону), круглосуточным проживанием в казарме с трехразовым питанием и банно-прачечными услугами, которые включаются в стоимость подготовки по военно-техническим и иным специальностям.

Основными формами обучения являются:

теоретические занятия;

лабораторно-практические занятия;

практические занятия (тренировки);

полевые выходы.

Указанные формы обучения проводятся в целях овладения теоретическими знаниями по предметам обучения, их закрепления и выработки у обучаемых умений и навыков эксплуатации изучаемого вооружения и техники под руководством преподавателей (мастеров производственного обучения).

Планирующие, учетные, информационные и отчетные документы необходимые для организации обучения разрабатывается специализированной организацией.

Срок обучения призывников и военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям устанавливается:

на безвозмездной основе – от 90 до 100 календарных дней с учетом количества выходных и праздничных дней, входящих в период обучения;

– от 90 до 100 календарных дней с учетом количества выходных и праздничных дней, входящих в период обучения; на возмездной основе – от 40 до 46 календарных дней с учетом количества выходных и праздничных дней, входящих в период обучения.

Количество обучающихся и периоды обучения устанавливаются планами подготовки на безвозмездной и возмездной основах.

Началом и окончанием обучения считаются даты издания приказов руководителя специализированной организации о зачислении и отчислении или завершении обучения.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2025 года.