Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу

В Улан-Баторе (Монголия) проходит Чемпионат мира-2023 по джиу-джитсу. Во второй день соревнований не имел себе равных казахстанец Женис Нурлыбаев, который завоевал золотую медаль на втором для себя мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.

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На нынешний Чемпионат мира приехали более 500 участников из 41 страны. Спортсмен из Уштобе (Алматинская область) Женис Нурлыбаев завоевал "золото" соревнований во второй раз в своей карьере. Первый раз он стал лучшим в Абу-Даби (ОАЭ) два года назад.

В Улан-Баторе Женис Нурлыбаев (56 кг) признан сильнейшим спортсменом мира в дисциплине "файтинг". В этой же весовой категории бронзовую медаль примерил еще один казахстанец – Самат Сарсенулы.





Фото: Instagram/jj_kaz

Стартовый день Чемпионата мира по джиу-джитсу также принес немало наград в нашу копилку, было завоевано 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали. Гимн Казахстана играл в честь ​Русланхана Мадиханова (69 кг), Армана Тойбагарова (77 кг), Евгения Макшанцева (+94 кг) и Рамазана Кусаинова (-94 кг).





Фото: Instagram/jj_kaz

​Серебряными призерами мирового первенства стали Тимур Сыдыков (69 кг), Дидар Бакижанов (84 кг) и Мурат Бермухаметов (94 кг), Еркебулан Алтынбеков (+94 кг). "Бронзой" отмечен Айбар Есенгалиев (+94 кг).







Фото: Instagram/jj_kaz

Казахстанские файтеры завоевали еще 4 награды: Жанибек Абу-Бакир (62 кг) – "золото", Нурсултан Дуйсенкулов (77 кг) и Айгерим Торегожина (48 кг) – "серебро", Аслан Канатбеков (62 кг) – "бронза".



Чемпионат мира-2023 по джиу-джитсу в Монголии завершится 21 июля.

