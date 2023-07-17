В Алматы вырубят около 85 тысяч аварийных деревьев

Алматы – зеленый город. Для жителей особенно дороги деревья. Но вековые старожилы порой становятся проблемой. Особенно в непогоду они падают, нанося вред имуществу и даже здоровью горожан. Zakon.kz узнал, сколько в городе аварийных деревьев и что с ними намерены делать местные власти.

Все кто живет в Алматы считают, город уникальным. Здесь посчитано каждое деревце и спроектирован план по его уходу. По данным акимата, в мегаполисе произрастают более четырех миллионов деревьев и кустарников. Местные власти намерены продолжить работу по дальнейшему озеленению. Если весной было высажено 20 тысяч лиственных пород, то до конца года появятся еще 300 тысяч новых саженцев. В частности, еще зеленее станут Алатауский и Наурызбайский районы.

Новых в 10 раз больше вместо старых

В ведомстве сообщили, что в Алматы сейчас 485 тысяч проблемных деревьев, свыше 84 тысяч аварийных: 35 тысяч вдоль улиц и 49 тысяч на дворовых территориях, которые необходимо вырубить. Большая часть из них находятся в центральной и нижней частях города.

"Управлением экологии и окружающей среды Алматы разработан пятилетний план по вырубке аварийных деревьев. Так, в прошлом году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено пять тысяч аварийных деревьев, и вместо них высажено 50 тысяч саженцев. В этом году планируется убрать 16 925 тысяч аварийных деревьев, вместо них появятся 169 250 тысяч саженцев". Пресс-служба акимата Алматы

К примеру, в настоящее время сухие деревья спилены в парке "Алия и Маншук", в скверах КБТУ и Биокомбинат. А вот территорию театра имени Мухтара Ауэзова почистят до конца года.

В городском акимате заявили, что по расписанию периодически поливают и подпитывают зеленые насаждения, а также занимаются биологической обработкой деревьев.

Причины гибели деревьев

Если за деревьями есть уход, то почему они засыхают? На этот вопрос ответил заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИЗиКР Нуржан Мухамадиев. По его словам, о том, что зеленый фонд устарел обсуждали еще 10 лет назад.

"Бывший аким Алматы Ахметжан Есимов говорил, что нам нужны грамотные лесоводы, чтобы обновить зеленый фонд, потому что он устарел. Если раньше деревья совсем не рубили, то последние несколько лет активно ведется работа по озеленению. Уникальность нашего города в том, что здесь каждое дерево посчитано и пронумеровано. Другие города тоже стараются ровняться на нас, но пока не имеют таких точных баз. На основе этих данных планируется работа по замене, потому что накопилось достаточно аварийных, ослабленных и больных деревьев". Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИЗиКР Нуржан Мухамадиев

Нуржан Мухамадиев уточнил, что некоторым старовозрастным тополям и карагачам больше 100 лет, их диаметр превышает одного метра. Средневозрастные – береза и липа, им до 80 лет.

"В городе площадь зеленых насаждений сокращается. Они живут в жестких климатических условиях. Принимают на себя тяжелые удары: потребляют тяжелые металлы, выхлопные газы, соли, реагенты, разрываются арыки, бордюры кладутся, проводятся коммунальные сети. Деревья все это чувствуют и страдают. Поэтому их состояние ослабевает, жизнь укорачивается. В естественной среде они могут жить дольше". Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИЗиКР Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

На здоровье деревьев отражается и то, что в городе сокращается число птиц из-за строительства новых объектов. Их жизнь укорачивают и климатические условия.

"Авиафауна обеднела потому, что зон для обитания птиц становится меньше. Климат меняется, засуха стоит. В городе днем может быть плюсовая температура, а ночью - морозы. Это все сказывается и на их состоянии. А те, кто прожил больше века, целую человеческую жизнь, нужно вырубать. Но многие экологи и общественники выступают против, не дают рубить, вызывают полицию. А в итоге, как погода портится, так они падают на чью-то голову". Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИЗиКР Нуржан Мухамадиев

Помимо этого, алматинские деревья болеют. Зачастую болезни могут быть вызваны повреждением зеленой кроны вредителями.

"С такими вредителями, как дубовые пилильщики и каштановые миниоры, борьба ведется биологическими методами. Также одна из причин – усыхание вершин, что часто наблюдается у старовозрастных тополей, несмотря на системный полив. Это связано с внутри стволовой гнилью деревьев". Пресс-служба акимата Алматы

Проблема полива

Есть еще один фактор гибели деревьев, который, по мнению местных властей, требует дополнительных исследований. На сегодняшний день меняется залегание грунтовых вод. Раньше корни деревьев достигали водоносных слоев, но сейчас эти слои уходят в глубину, что также влияет на состояние деревьев.

В Алматы для экономии воды, а также эффективного полива назрела необходимость капельного орошения деревьев. О существующей проблеме полива зеленых насаждений отметила и ландшафтный архитектор Акбота Мырзалиева.

"Мы пока не внедрили современные методы прикорневого и капельного полива, маленькие шажочки делаются, но этого недостаточно. Помимо этого, территории мощения (асфальт, брусчатка) расширяются и таким образом до корней деревьев доходит меньше воды. Мы все чаще видим, как под огромным деревом оставляют узкую линию, либо квадратный метр. Кроме того, во всем мире наблюдается тенденция редких, но обильных дождей, с учетом наших рельефов вода быстро утекает по арыкам, но при этом к корням она доходит мало". Ландшафтный архитектор, эксперт по растениям Акбота Мырзалиева

Фото: Zakon.kz

Эксперт по растениям подчеркнула, что в современных условиях деревья не могут жить долго.

"Выгоднее высаживать крупные деревья с обхватом ствола минимум 12-18 сантиметров, у такого дерева крона более крупная, дает больше тени и кислорода, и, соответственно, поглощает больше углекислого газа. Но высадка таких растений доступна только с внедрением современных методов полива, иначе они тоже будут гибнуть от нехватки влаги". Ландшафтный архитектор, эксперт по растениям Акбота Мырзалиева

Какие деревья нужны Алматы

Нуржан Мухамадиев уточнил, что согласно меняющемуся климату, в Алматы лучше сажать засухо и солеустойчивые породы деревьев. Например, влаголюбивые породы, как березы и каштаны не стоит сажать вдоль тротуаров или на разделительных полосах, где слабая площадь питания.

"В Наурызбайском районе на проспекте Абая после улицы Ашимова с правой стороны березы стоят, где-то яблоки растут. Там асфальт нагревается, жара, машин ездят. Как там березы и яблони посадили? Они не выдержат долго. Либо за ними, как у себя на даче нужно ухаживать, но в городе таких возможностей нет, поэтому нужно учитывать все эти факторы. Березы, каштаны, яблоки их лучше сажать в парках, где есть большая площадь, полив, тенечек. Засухоустойчивые в городе лучше сажать, как карагач, сирень и ясень". Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИЗиКР Нуржан Мухамадиев

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Оптимальное время для посадки деревьев в Алматы: осень, конец сентября до середины декабря. Благоприятный период и весна - с конца марта до мая. Хвойные и другие породы можно сажать и в зимний период. После посадки, эксперты рекомендуют обязательно полить саженцы, чтобы в корнях не остался воздух.