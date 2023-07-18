Жителям каких трех регионов Казахстана чаще всего не хватает денег до зарплаты

Жители Астаны, Туркестанской и Жамбылской областей больше всех берут займы до зарплаты. Они берут краткосрочные микрокредиты "до зарплаты" на самые крупные в стране суммы. Казахстанцы из северных регионов более скромны в запросах, передает Zakon.kz.

Согласно наблюдениям по потребительскому поведению заемщиков Zaimer.kz, в Астане средний чек краткосрочного микрокредита составляет 62,9 тыс. тенге. В Жамбылской и Туркестанской областях по 59,5 тыс. тенге и 58 тыс. тенге соответственно.

На втором месте по рейтингу займов "до зарплаты" находятся Жетысуская область – 57 тыс. тенге и Алматы – 56 тыс. тенге.

"Отдельно стоит выделить жителей Байконура, которые берут в среднем по 88 тыс. тенге. Однако город не был включен в общий список, так как небольшое количество заемщиков в этом населенном пункте не позволяет говорить о релевантности". Специалисты МФО

Самыми скромными в своих запросах, по их наблюдениям, являются жители Костанайской области, где средний чек составляет 48,6 тыс. тенге; Павлодарской и Актюбинской областей – по 49 тыс. тенге, а также Восточно-Казахстанской – 50 тыс. тенге и Алматинской области – 51,1 тыс. тенге.

По словам специалистов финорганизации, около 85% в регионах пользуются микрокредитами регулярно и, соответственно, погашают их без просрочек.

"Такое поведение казахстанцев говорит о том, что они, в целом, имеют достаточный уровень доходов, но в моменте не всегда могут верно могут соблюсти баланс расходов". Специалисты МФО

В топ-5 регионов по количеству полученных микрокредитов входят Алматы, Астана, Алматинская, Туркестанская и Жамбылская области. Средняя сумма микрокредита по Казахстану в 2023 году составила 56,8 тыс. тенге, прирост за год составил 4 тыс. тенге.