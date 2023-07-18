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8-летней девочке ампутировали ногу после наезда машины в Алматинской области

8-летней девочке ампутировали ногу после наезда машины в Алматинской области Фото: pixabay
ДТП произошло накануне в селе Абай Карасайского района. 25-летний водитель Lexus сбил мать с дочкой, сообщает Zakon.kz.

Как видно на видео в социальных сетях, автомобиль, грубо нарушив правила дорожного движения, обогнал другие пропускающие пешеходов машины и сбил людей. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице.

По словам близких, 8-летней девочке ампутировали левую ногу. Пострадала и 53-летняя мать ребенка. У нее, по результатам обследования, диагностировали небольшие повреждения.

"Левую кисть руки сохранили девочке, а вот ногу не смогли. Сейчас идет операция по ампутации. Мама ее ходит, но есть у нее небольшие травмы. Самые большие потери у маленькой девочки. Дальнейшие действия будут уже в судебном разбирательстве", – сообщил корреспонденту Zakon.kz крестный отец маленькой девочки Бекнур.

Как рассказал Бекнур, он не владеет точной информацией о нарушителе, но по его данным, мужчину отпустили и у него отобрали лишь водительские права.

За комментарием корреспондент Zakon.kz обратится в Департамент полиции Алматинской области, но ответа получить пока не удалось.

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Азат Жумаханов
Алматинская область
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