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Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Турецкая валюта Фото: pixabay
Турецкая лира продолжила падение по отношению к доллару. 18 июля курс доллара на международном рынке Форекс вырос по отношению к турецкой валюте еще на 2,61%, до 27,0529 лиры, сообщает Zakon.kz.

К 15:09 по времени Астаны курс скорректировался до отметки 26,9495 лиры, сообщает Quote.

Годовая инфляция в Турции в октябре прошлого года выросла до 24-летнего максимума в 85,51%, в основном из-за постоянного обесценивания турецкой лиры из-за политики низких ставок.

По данным статистического института Turkstat, в июне 2023 года годовая инфляция снизилась до 38,21 с 39,59% в предыдущем месяце, это самый низкий уровень с декабря 2021 года.

Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 650 базисных пунктов в июне до 15%, пообещав продолжать ужесточение до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции.

Ожидается, что центральный банк Турции повысит учетную ставку на 500 базисных пунктов до 20% на этой неделе. Центральный банк объявит о своем решении по процентной ставке в четверг, 20 июля.

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