Финансы

Доллар уже ниже 514 тенге: до какой отметки упадет курс

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 12:30 Фото: Zakon.kz
Утром 28 ноября доллар США продолжил падение к тенге. За сутки на рынке Форекс американская валюта просела на 0,54% до отметки 513,945, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что снижение курса доллара началось сразу после того, как Нацбанк объявил о сохранении базовой ставки на уровне 18%, что совпало с ожиданиями большинства казахстанских и зарубежных аналитиков.

Вообще же падение доллара за месяц составило 3,85% и переломным месяцем стал октябрь. Примерно так же доллар падал в феврале (-3,7%).

Динамика курса USD/KZT за сутки. Фото: investing

Такая динамика курса во многом объясняется продажей Минфином РК на международном рынке капитала евробондов в объеме 1,5 миллиарда долларов США со сроком обращения 5 лет. Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов – наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.

Так же тенге поддержали чистые продажи валюты Нацбанком, которые за месяц увеличились почти на 50% до 1,54 млрд долларов. Ключевую роль в этом росте сыграли операции зеркалирования. Нацбанк объявил, что на протяжении IV квартала будет стерилизовать ежемесячно в среднем 467 млрд тенге – почти в два раза больше, чем на протяжении всего года.

По прогнозу многих аналитиков (в частности, экспертов Apecon и Investing), доллар продолжит свое падение и в новый год мы можем войти при курсе 500 тенге за доллар.

Однако, согласно опросу Нацбанка, в котором приняли участие 14 крупнейших участников рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства, средний курс за 2025 год будет 525,8 тенге за доллар, что, впрочем, не исключает предыдущего прогноза.

Андрей Зубов
