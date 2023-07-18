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В Казахстане сотовые операторы поднимают цены

В Казахстане сотовые операторы поднимают цены Фото: pxhere
В августе сотовые операторы поднимут цены на тарифы. Об этом они уже сейчас информируют на своих официальных сайтах, сообщает Zakon.kz.

"Казахтелеком"  сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 августа.

С 8 августа повысится абонплата по тарифам "Реальный безлимит архивный", "Супер Комфорт архивный", "Беседа архивный" сотового оператора Activ.kz. Условия тарифов меняться не будут.

"В связи с рядом факторов, включая экономическую ситуацию, мы вынуждены принять решение о небольшом изменении цен на тарифные планы. Мы осознаем, что это может повлиять на ваш бюджет, и поэтому мы предлагаем компенсацию в виде дополнительных ресурсов и услуг. Данные изменения связаны с ростом обоснованных затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами, которые создали определенные вызовы для нашей компании. Поэтому мы решили пересмотреть наши тарифы, чтобы обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять вам еще более передовые технологии и варианты выбора услуг", – говорится в сообщении Tele2.

С 15 августа Beeline тоже поднимет абонентскую плату.

Абонентская плата

Фото: скриншот

Altel также сообщил об изменении тарифов с 22 августа. 

11 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал президенту, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Он пояснил, что есть две базовые проблемы: люди и дешевые тарифы.

"Наши пользователи постоянно зависают в интернете и это несет высокую нагрузку. То есть если с заграницей сравнить, в Европе, Америке, там прежде, чем открыть какое-то видео, пользователь подумает, оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он, грубо говоря, теряет деньги". Багдат Мусин

В Казахстане сначала лета уже повысились тарифы на комуслуги. 

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Анастасия Стативкина
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