Мусин рассказал Токаеву, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего

11 июля 2023 года на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев спросил у министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, обращаясь к главе МЦРИАП, стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляют желать лучшего.



"Все это приводит к дискомфорту жителей и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы. Что вы можете сказать, министр Багдат Батырбекович?... В чем дело?" Касым-Жомарт Токаев

Министр пояснил, что есть две базовые проблемы.

"Мы замеры проводили мобильного интернета. 67 локаций нами определено, где реально пропадает связь полностью. С жителями этих 67 локаций мы проводили работу, там живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах. У этих 67 жилых комплексов, акимат помог, провели разъяснительную работу и (жителей. – Прим. ред.) 39 ЖК уже убедили, чтобы на крыше их домов установили базовые станции". Багдат Мусин

По его словам, из 39 жилых комплексов в пяти – уже установлены базовые станции, в шести – идет установка, и в остальных – заключаются договоры.

При этом Багдат Мусин отметил, что с жителями 28 ЖК на протяжении трех месяцев проводится разъяснительная работа, но до сих пор министерству не удалось убедить их, что базовые станции не несут вред для здоровья людей.

"Хотя, в целом, это базовое понимание физики и математики в девятом классе. И получается теперь, что мы вынуждены законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы системно решить эту проблему. В законы вносим изменения о жилищных отношениях... На текущий момент мы должны снять базовую станцию, если один жилец против и написал заявление, что "Я не хочу, чтобы БС на моем доме стояла". Мы из-за этого снимаем ежегодно по 150 базовых станций, мы вынуждены снимать, операторы вынуждены. Теперь мы (изменения в. – Прим. ред.) закон о жилищных отношениях вносим. Если 50% жильцов этого ЖК несогласны на снятие базовой станции, то мы не будем снимать ее. Вот такое законодательное изменение вносим", – рассказал глава МЦРИАП.

Вторая проблема, по его словам, – это дешевизна тарифов.