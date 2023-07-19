Посмертное донорство в Казахстане: алматинка спасла четыре жизни

В НИИ кардиологии и внутренних болезней провели первую пересадку донорского сердца в Алматы. Шанс на вторую жизнь получил 23-летний астанчанин. Корреспондент Zakon.kz расскажет о его состоянии.

Уникальная операция по пересадке сердца в Алматы проведена впервые. Ранее такой возможности не было из-за отсутствия доноров. Хотя, по словам врачей, для этого есть все необходимое: опытные специалисты и современное оборудование. В НИИ кардиологии и внутренних болезней рассказали журналистам о проблемах трансплантологии в Казахстане и показали пациента, которому провели операцию на сердце.

Фото: пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней

10 лет ожидания



Почти семь часов под чутким руководством лучшего казахстанского специалиста Юрия Пя кардиохирурги института пересаживали сердце 23-летнему астанчанину. Второй шанс на жизнь ему подарила 53-летняя алматинка. Она перенесла повторный ишемический инсульт, приведший к гибели мозга.

"Благодаря согласию родных алматинки, 13 июля были спасены сразу четыре жизни. Ее органы изъяты в городской больнице №4. Печень пересадили в Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова, а почки получил ребенок в Астане. Среди счастливчиков оказался и другой астанчанин. У молодого человека тяжелое заболевание сердца - клапанная кардиомиопатия. В 13 лет он перенес операцию по замене всех клапанов сердца. Однако лечение эффекта не дало. Единственный выход - пересадка. 10 лет он ждал такой возможности. Когда нам дали информацию о том, что есть сердце, мы вызвали пациента вечером. Проведенное обследование показало совместимость. Буквально утром приступили к операции. Потому что в таких ситуациях нужно действовать незамедлительно, ведь после мозга следом умирают и другие органы". Заведующий отделением кардиохирургии клиники Рустем Тулеутаев

Фото: пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней

Парень легко перенес сложную операцию. Сейчас его новое сердце бьется чисто, он идет на поправку. Конечно, по словам кардиохирургов, путь к восстановлению будет долгим. Но в будущем он сможет вести активный образ жизни.

"Прогнозы делать пока рано. Впереди кропотливый труд, в частности для самого пациента. Но после замены больного сердца на здоровое у него появились большие шансы для продолжительной жизни". Председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов

Новое сердце

Врачи провели журналистов к пациенту, которому алматинка подарила свое сердце. Он пока еще находится в реанимации. Побеседовать с ним нам не разрешили, объяснив, что сейчас у него практически нет иммунитета и он легко может подхватить различные заболевания. Однако через окошко видно, что молодой человек чувствует себя хорошо. Он улыбнулся посетителям, показав, что рад им.

"Сегодня у пациента седьмые сутки после проведенной успешной трансплантации сердца. Операция требует тщательного послеоперационного ухода, мониторинга лекарственной терапии и препаратов. Строгий режим, посторонних не пускаем. Состояние его оценивается как средней степени тяжести. Он стоит, ходит у кровати". Руководитель отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Михаил Воронцов

Фото: Zakon.kz

Через врачей пациент передал журналистам, что после операции только начинает приходить в себя, воспринимать окружающих и уже есть улучшение.

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Врач кардиолог Амина Ракишева готовила парня к трансплантации. В беседе он ей рассказал, что, когда ему сообщили о том, что нашелся донор, он был за рулем и, не о чем не задумываясь, сразу отправился в больницу.

"Пациент ехал на машине, когда узнал, что есть донор и он примчался сразу в больницу. Мы понимали все риски. И то, что был шанс спасите его, для нас огромная победа". Заведующая отделением ХСН НИИ кардиологии и внутренних болезней Амина Ракишева

Фото: Zakon.kz

Ежегодно 70% ожидающих доноров умирают

В Казахстане 12 лет занимаются трансплантацией сердца. За это время проведены 85 успешных операций. Все они сделаны в Астане. Браться за такое дело готовы в Алматы и Шымкенте. Однако проблема с донорством остается нерешенной.

"В листе ожидания более 4000 казахстанцев, которые нуждаются в пересадке тех или иных органов. 147 пациентов нуждаются в трансплантации сердца, 15 из них в Алматы. Людям, которые находятся в листе ожидания, ни препараты, ни другие способы не могут помочь. Единственный выход выздоровления - трансплантология. Сердечная недостаточность сопровождается высокой летальностью, ежегодно 70% ожидающих из листа умирают, не дождавшись донора". Ректор КазНМУ имени С.Асфендиярова Марат Шоранов

Фото: пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней

По словам медиков, в мире ежегодно проводится до 50 таких операций, они для них стали из ряда рутинных. У этой отрасли в Казахстане огромные перспективы. К примеру, при пересадке в Алматы использовано оборудование отечественного производства, оно имеет единичные аналоги в мире. К тому же у нас есть опытные специалисты. Самое главное, люди с различными заболеваниями, нуждающиеся в пересадке, надеются найти своего спасителя и получить шанс на вторую здоровую жизнь.