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В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек

В Казахстане посмертный донор спас четырех человек , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 08:28 Фото: министерство здравоохранения РК
В Минздраве сообщили, что у 18-летнего парня, который скончался от полученных в ДТП травм, с согласия родственников изъяли печень, сердце и две почки, и эти органы были успешно пересажены четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, передает Zakon.kz.

Операции по пересадке органов специалисты провели 25 июля 2024 года.


"В Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения, в клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения".Минздрав РК

Ранее, 17 июля 2024 года, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое – женщине 1967 года рождения и почку – ребенку 2009 года рождения. В ТОО "ННОЦ" пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку – женщине 1981 года рождения.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.

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