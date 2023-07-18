МВД начало временную регистрацию автомобилей, ввезенных в РК из ЕАЭС

В МВД начата работа по временной регистрации автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года и которые не были легализованы по причине не снятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений, сообщает Zakon.kz.

Регистрацию МВД проводит с 17 июля и сроком на пять лет, передает пресс-служба МВД РК.

Таким образом, как заявили в ведомстве, гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле.

Для временной регистрации владельцам транспортных средств необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список "временной регистрации".

После включения в список "временной регистрации" владелец транспортного средства должен подать заявку на регистрацию автомобиля через портал электронного правительства.

Далее в течение 10 минут осуществляется проверка в автоматическом режиме. При положительном результате в личный кабинет владельца будет направлено уведомление об успешной поверке и о необходимости предоставить транспортное средство на пункт осмотра при Госкорпорации.

Материал по теме Полицейские и сотрудники СпецЦОНов незаконно регистрировали иностранные машины

На пункте осмотра криминалистом в течение 15 минут проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства. При положительных результатах сверки владелец по электронной очереди перенаправляется к работнику Госкорпорации для сдачи документов на регистрацию автомобиля, оплачивает госпошлины за ГРНЗ (9 660 тенге) и СРТС (4 313 тенге) и подписывает обязательство о регистрации транспортного средства на пять лет и об обратном его вывозе по истечению указанного срока.

"Необходимо отметить, оригиналы регистрационных документов и государственные регистрационные номерные знаки хранятся по месту регистрации транспортного средства в филиале Государственной корпорации до истечения срока временной регистрации". И.о замначальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев

В особых отметках в свидетельстве о регистрации указывается запись без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан, срок действия регистрации, а также данные прежнего иностранного владельца автомобиля. По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически.

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки РК, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в стране, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.

Ранее в МВД рассказали, когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС.