Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане 20 июля истекает срок уплаты ряда налогов

20 июля истекает срок уплаты ряда налогов Фото: freepik
В Казахстане 20 июля истекает срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что 20 июля 2023 года истекает срок представления следующих форм налоговой отчетности:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2023 года (ф. 328.00).
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2023 года) (ф. 851.00).
  • Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2023 года) (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить налоги и платежи:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2023 года.
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за июнь 2023 года.
  • Платы за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП (345 000 тенге) в суммарном годовом объеме за 2023 год при оформлении разрешительного документа в июне 2023 года.
  • Платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2023 года.

Ранее мы рассказали, какую налоговую отчетность нужно представить до 15 августа.

Читайте также

Курс доллара снизился на торгах 18 июля

Жителям каких трех регионов Казахстана чаще всего не хватает денег до зарплаты

Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 июля

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления