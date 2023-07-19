В Казахстане 20 июля истекает срок уплаты ряда налогов

В Казахстане 20 июля истекает срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что 20 июля 2023 года истекает срок представления следующих форм налоговой отчетности:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2023 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2023 года) (ф. 851.00).

Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2023 года) (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить налоги и платежи:

НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2023 года.

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за июнь 2023 года.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП (345 000 тенге) в суммарном годовом объеме за 2023 год при оформлении разрешительного документа в июне 2023 года.

Платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2023 года.

Ранее мы рассказали, какую налоговую отчетность нужно представить до 15 августа.