Какую налоговую отчетность нужно представить до 15 августа

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Срок сдачи месячной, квартальной, полугодовой налоговой отчетности продолжается в Казахстане с 1 июля по 15 августа 2023 года. В Комитете государственных доходов посоветовали не откладывать "на потом" и отправить свою налоговую отчетность сейчас, сообщает Zakon.kz.

Так, необходимо представить за июнь 2023 года: "Декларация по акцизу" (форма 400.00);

"Расчет акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением" (форме 421.00). За 2 квартал 2023 года: "Расчет по корпоративному подоходному налогу, удержанного у источника выплаты с дохода резидента" (форма 101.03);

"Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента" (101.04);

"Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" (200.00);

"Декларация по налогу на добавленную стоимость" (300.00);

"Декларация по рентному налогу на экспорт" (570.00);

"Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых" (590.00);

"Декларация по налогу на игорный бизнес" (710.00);

"Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников" (860.00);

"Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" (870.00);

"Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога" (913.00). За 1 полугодие 2023 года: "Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса" (форма 910.00). Во избежание пиковых нагрузок казахстанцам порекомендовали в комиете заранее представлять налоговую отчетность.

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