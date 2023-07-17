Какую налоговую отчетность нужно представить до 15 августа
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Срок сдачи месячной, квартальной, полугодовой налоговой отчетности продолжается в Казахстане с 1 июля по 15 августа 2023 года. В Комитете государственных доходов посоветовали не откладывать "на потом" и отправить свою налоговую отчетность сейчас, сообщает Zakon.kz.
Так, необходимо представить за июнь 2023 года:
- "Декларация по акцизу" (форма 400.00);
- "Расчет акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением" (форме 421.00).
За 2 квартал 2023 года:
- "Расчет по корпоративному подоходному налогу, удержанного у источника выплаты с дохода резидента" (форма 101.03);
- "Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента" (101.04);
- "Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" (200.00);
- "Декларация по налогу на добавленную стоимость" (300.00);
- "Декларация по рентному налогу на экспорт" (570.00);
- "Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых" (590.00);
- "Декларация по налогу на игорный бизнес" (710.00);
- "Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников" (860.00);
- "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" (870.00);
- "Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога" (913.00).
За 1 полугодие 2023 года:
- "Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса" (форма 910.00).
Во избежание пиковых нагрузок казахстанцам порекомендовали в комиете заранее представлять налоговую отчетность.
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