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Похолодание и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июля

Похолодание и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июля Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20-22 июля 2023 года. Согласно прогнозу, в страну придут сильные дожди и похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

"Сильные дожди ожидаются на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики... Прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, восточных и центральных регионах до 10-18 тепла", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков.

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