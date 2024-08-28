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Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан

Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 14:30 Фото: freepik
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 29 по 31 августа 2024 года. Из него следует, что в республику придут похолодание и сильные дожди.

По данным РГП "Казгидромет", постепенное понижение температуры ожидается на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днем – от +20+25°С до +13+18°С.

"Лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение от +22+30°С до +25+32°С, в остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не будет", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается на западе страны.

"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, c 29 августа прогнозируются сильные дожди в горных районах на юге и юго-востоке страны... По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны – шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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