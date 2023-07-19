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Законодательство РК

В регионах Казахстана создадут противочумные станции

В регионах Казахстана создадут противочумные станции Фото: unsplash
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 июля 2023 года "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканские государственные учреждения – противочумные станции Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК", – говорится в документе.

В частности, будут созданы девять противочумных станций:

  • "Актюбинская противочумная станция"
  • "Араломорская противочумная станция"
  • "Атырауская противочумная станция"
  • "Жамбылская противочумная станция"
  • "Кызылординская противочумная станция"
  • "Мангистауская противочумная станция"
  • "Талдыкорганская противочумная станция"
  • "Уральская противочумная станция"
  • "Шымкентская противочумная станция".

Согласно документу, финансирование республиканских государственных учреждений будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства здравоохранения РК.

Постановление вводится в действие с 14 июля 2023 года.

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