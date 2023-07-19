В регионах Казахстана создадут противочумные станции

Правительство Казахстана приняло постановление от 14 июля 2023 года "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканские государственные учреждения – противочумные станции Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК", – говорится в документе.

В частности, будут созданы девять противочумных станций:

"Актюбинская противочумная станция"

"Араломорская противочумная станция"

"Атырауская противочумная станция"

"Жамбылская противочумная станция"

"Кызылординская противочумная станция"

"Мангистауская противочумная станция"

"Талдыкорганская противочумная станция"

"Уральская противочумная станция"

"Шымкентская противочумная станция".

Согласно документу, финансирование республиканских государственных учреждений будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства здравоохранения РК.

Постановление вводится в действие с 14 июля 2023 года.