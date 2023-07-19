В регионах Казахстана создадут противочумные станции
Фото: unsplash
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 июля 2023 года "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканские государственные учреждения – противочумные станции Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК", – говорится в документе.
В частности, будут созданы девять противочумных станций:
- "Актюбинская противочумная станция"
- "Араломорская противочумная станция"
- "Атырауская противочумная станция"
- "Жамбылская противочумная станция"
- "Кызылординская противочумная станция"
- "Мангистауская противочумная станция"
- "Талдыкорганская противочумная станция"
- "Уральская противочумная станция"
- "Шымкентская противочумная станция".
Согласно документу, финансирование республиканских государственных учреждений будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства здравоохранения РК.
Постановление вводится в действие с 14 июля 2023 года.
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