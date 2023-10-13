Утверждено положение о Министерстве культуры и информации РК
Министерство культуры и информации является государственным органом и осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, и т.д.
Министерство имеет ведомства:
- РГУ "Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет информации Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет по делам религий Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК";
- РГУ "Комитет культуры Министерства культуры и информации РК".
Задачи министерства
формирование государственной политики в сферах:
- культуры, а также международных культурных связей;
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления;
- электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;
- ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;
- информации;
- доступа к информации;
- защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- телерадиовещания;
- средств массовой информации;
- онлайн-платформ и онлайн-рекламы;
- религиозной деятельности;
- государственной молодежной и семейной политики;
- модернизации общественного сознания;
- благотворительности;
- волонтерской деятельности;
- медиации;
- обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;
- взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов и др.
Функции министерства
- разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
- осуществление противодействия терроризму в пределах установленной законодательством РК компетенции;
- предъявление в суды исков в соответствии с законодательством РК;
- определение потребности в кадрах в регулируемых сферах;
- осуществление формирования, развитие и обеспечение безопасности единого информационного пространства республики, а также межведомственная координация деятельности по обеспечению безопасности информационного пространства;
- соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников;
- проведение цифровой трансформации;
- разработка и утверждение порядка присуждения, размера денежного вознаграждения и номинации национальных премии "Тұмар" и "Үркер";
- разработка и утверждение правил формирования и размещения на отечественных телеканалах социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни по согласованию с уполномоченными органами в области здравоохранения и рекламы;
- разработка и утверждение правил аккредитации журналистов;
- разработка и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых и нормативных технических актов в области телерадиовещания, в том числе правил оказания услуг телерадиовещания;
- разработка и утверждение правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;
- разработка и утверждение правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству РК;
- разработка и утверждение перечня обязательных теле-, радиоканалов;
- разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;
- разработка и утверждение правил предоставления официальных сообщений средствам массовой информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории;
- определение порядка и сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание и ряд других.
Всего МКС осуществляет порядка 500 различных функций.
В ведении министерства и его ведомств находятся ряд организаций, музеи, театры, филармонии, академия, библиотеки, музыкальные школы, архивы, а также:
- АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".
- НАО "Казахстанский институт общественного развития".
- АО "Qazcontent".
- РГППХ "Казреставрация".
- ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы".
- АО "Казтелерадио".
- НАО "Государственный центр поддержки национального кино".
- АО "Агентство "Хабар".
- АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что у казахстанских литераторов появится новая награда. Соответствующие дополнения в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами РК подготовило Министерство культуры и информации.
Казахстанцам, внесшим особый вклад в развитие литературы и удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" (Заслуженный деятель РК) и лауреатам государственных премий РК в области литературы будут присваивать почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).