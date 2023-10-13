Утверждено положение о Министерстве культуры и информации РК

Правительство Казахстана приняло постановление от 4 октября 2023 года "О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Министерство культуры и информации является государственным органом и осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, и т.д.

Министерство имеет ведомства:

РГУ "Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет информации Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет по делам религий Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК";

РГУ "Комитет культуры Министерства культуры и информации РК".

Задачи министерства

формирование государственной политики в сферах:

культуры, а также международных культурных связей;

охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

кинематографии;

государственных символов;

архивного дела и документационного обеспечения управления;

электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;

ономастики;

креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;

информации;

доступа к информации;

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

телерадиовещания;

средств массовой информации;

онлайн-платформ и онлайн-рекламы;

религиозной деятельности;

государственной молодежной и семейной политики;

модернизации общественного сознания;

благотворительности;

волонтерской деятельности;

медиации;

обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;

взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов и др.

Функции министерства

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

осуществление противодействия терроризму в пределах установленной законодательством РК компетенции;

предъявление в суды исков в соответствии с законодательством РК;

определение потребности в кадрах в регулируемых сферах;

осуществление формирования, развитие и обеспечение безопасности единого информационного пространства республики, а также межведомственная координация деятельности по обеспечению безопасности информационного пространства;

соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников;

проведение цифровой трансформации;

разработка и утверждение порядка присуждения, размера денежного вознаграждения и номинации национальных премии "Тұмар" и "Үркер";

разработка и утверждение правил формирования и размещения на отечественных телеканалах социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни по согласованию с уполномоченными органами в области здравоохранения и рекламы;

разработка и утверждение правил аккредитации журналистов;

разработка и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых и нормативных технических актов в области телерадиовещания, в том числе правил оказания услуг телерадиовещания;

разработка и утверждение правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

разработка и утверждение правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству РК;

разработка и утверждение перечня обязательных теле-, радиоканалов;

разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

разработка и утверждение правил предоставления официальных сообщений средствам массовой информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории;

определение порядка и сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание и ряд других.

Всего МКС осуществляет порядка 500 различных функций.

В ведении министерства и его ведомств находятся ряд организаций, музеи, театры, филармонии, академия, библиотеки, музыкальные школы, архивы, а также:

АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан". НАО "Казахстанский институт общественного развития". АО "Qazcontent". РГППХ "Казреставрация". ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы". АО "Казтелерадио". НАО "Государственный центр поддержки национального кино". АО "Агентство "Хабар". АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что у казахстанских литераторов появится новая награда. Соответствующие дополнения в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами РК подготовило Министерство культуры и информации.

Казахстанцам, внесшим особый вклад в развитие литературы и удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" (Заслуженный деятель РК) и лауреатам государственных премий РК в области литературы будут присваивать почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).