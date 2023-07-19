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Доллар продолжает дешеветь на торгах 19 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,68 тенге, снизившись еще на 1,44 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,21 тенге (-0,77).

Курс евро установлен Нацбанком в 499,54 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,5-445,5 тенге, евро – по 497-501,5 тенге, российские рубли – по 4,79-5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 19 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,35% и составила 79,91 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,16%, до 75,78 долларов за баррель.


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Лариса Черненко
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