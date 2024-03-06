Доллар продолжает дешеветь на торгах 6 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,52 тенге, снизившись на 2,72 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,07 тенге (-0,52).

Нацбанк установил курс евро в 488,73 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,1-451,1 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,87-4,99 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 6 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent снизились на лондонской бирже ICE Futures на 0,52%, до 82,18 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) цена на марку WTI снизилась на 0,20% и составила 78,28 доллара за баррель.