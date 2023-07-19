Пик Нурсултан в горах Алматы незаметно переименовали в пик Алматинский

Горную вершину Заилийского Алатау, известную как пик Нурсултан, снова переименовали в пик Алматинский – по крайней мере, в программе международной альпиниады "Алматы-2023", сообщает Zakon.kz.

Официально о переименовании пика высотой 4376 м никто не сообщал. Однако в программе международной альпиниады "Алматы-2023", прошедшей 8-9 июля, указано, что горная вершина с 2023 года снова носит название "пик Алматинский".

"В рамках празднования состоится восхождение на легендарную вершину города Алматы – пик Алматинский, 4376 м (в 1930-1935 гг. – пик Алматинский, в 1935-1997 гг. – пик Комсомола, в 1997-2023 гг. – пик Нурсултан)", – говорится в программе спортивного мероприятия.

У вершины, на которую регулярно поднимаются казахстанские альпинисты, в прошлом было много названий. Считается, что первое из них – "пик Малоалматинский". Имя первого президента Казахстана гора носила с 1997 года.

В конце июня сообщалось, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.