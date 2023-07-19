Чем выгодно или не выгодно для Казахстана сотрудничество с Саудовской Аравией

18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев, так же как и главы других государств Центральной Азии, посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия и принял участие в Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

В рамках саммита предусматривается участие руководителей Королевства Саудовская Аравия, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана, а также Генерального секретаря Совета. В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Состоится обмен мнениями по текущим аспектам международной и региональной политики.

По официальной информации, в рамках саммита у каждого президента центральноазиатских стран запланированы двусторонние встречи.

Взаимоотношение Казахстана и Саудовской Аравии

Это второй официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию по приглашению Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. Тогда лидеры двух стран договорились активизировать двусторонние связи и сотрудничество в сфере торгово-экономических и инвестиционных секторов экономики, климатических изменений и политики. По итогам визита было принято совместное заявление и подписано 13 двусторонних документов.

По статданным 2022 года, товарооборот между двумя странами достиг 8,7 млн долларов, что выше показателей 2021 года в 2,1 раза. Экспорт и импорт составили 5,5 млн долларов и 3,2 млн долларов, соответственно. По данным статистики внешней торговли, объем экспорта увеличился в 3,9 раза, импорт вырос на 18,5% больше, чем годом ранее.

В чем выгода сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии

По данным Бюро нацстатистики Казахстана, Саудовская Аравия поставляет в Казахстан товары для промышленного сектора: насосы жидкостные, машины и механические устройства специального назначения и пр. изделия. Основное богатство этой страны — нефть и газ. Предполагается, что эту страну интересуют и редкоземельные металлы, находящиеся на территории стран Центральной Азии. Казахстан, к примеру, располагает серьезными запасами редкоземельных металлов – тантала, ниобия, бериллия, ванадия и пр. Также Казахстан является единственным в мире экспортером осмия-187, который на сегодняшний день считается самым дорогим металлом в мире. Этот металл используется при производстве измерительных и медицинских приборов особой точности и один грамм осмия-187 на рынке дают от 10 до 20 тысяч долларов.

Но и у Саудовской Аравии есть свои залежи редких и редкоземельных элементов Nb, Ta, Y, Zr, Ce с повышенным содержанием урана и тория. Тантал, к примеру, применяют при изготовлении сложных систем газового контроля. Иттрий широко используется в черной и цветной металлургии. Цирконий используется для легирования стали, а также улучшения качеств различных сплавов. Церий – в пиротехнических составах и в трассирующих снарядах. А вот Ниобий применяется в атомной энергетике, авиации, космической технике, ракетостроении.

Возможно, наличием этих запасов и объясняется интерес Саудовской Аравии к космической отрасли, развивая связи в области космической науки и исследований с Китаем.

Королевство имеет практический и специализированный опыт в добыче ресурсов, а в случае нефти – в эксплуатации. Обоюдное сотрудничество в добыче и производстве было бы выгодно обоим государствам.

Королевство проявляет интерес в Казахстане и в сфере животноводства. Оно и понятно, в стране наблюдается бурный демографический рост. Только за 2022 год прирост населения в КСА составил свыше 800 тыс. человек. На конец 2022 года в стране проживало 36,9 млн человек, и они требуют решения социальных и продовольственных вопросов.

В этой связи Казахстан, занимающий второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га), но при этом имеющий сравнительно небольшую численность населения (19,7 млн), становится выгодным партнером. Поэтому по итогам прошлогоднего визита Касым-Жомарта Токаева в КСА были заключены контракты на поставку сельскохозяйственной продукции в эту страну, а также обсуждены возможности реализации совместных проектов в АПК.

Наконец, нельзя не вспомнить и сферу туризма. Шейхи любят дикую охоту. И как бы к этому не относились в нашей стране, даже такой приток инвестиций все же приветствуется.

В то же время Королевство, фактически будучи центром мусульманского мира и живущее по законам шариата ваххабитского толка, заинтересовано в распространении своего влияния, в том числе и на страны Центральной Азии. А вот насколько это выгодно Казахстану – это уже другой вопрос.