Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину

Врач-флеболог Армен Авакян дал универсальные рекомендации по выбору одежды для путешествия, сообщает Zakon.kz.

По информации "Доктор Питер", есть несколько правил путешественника.

Доктор Авакян рекомендует отказаться от носков с тугой резинкой.

Резинка может перетягивать голень и усугублять и без того затрудненное кровообращение. Отдайте предпочтение компрессионному трикотажу – чулкам или гольфам. Благодаря правильно распределенному давлению кровь не будет застаиваться в ногах, а к концу путешествия вы не станете страдать от отеков.

Не надевайте тесную обувь…

Понимаем, в отпуск хочется взять все новое. Но путешествовать лучше в разношенной или широкой обуви, в том числе и брать с собой на отдых, особенно если планируете долгие пешие прогулки. А во время поездки лучше всего переобуться в пантолеты (шлепанцы) или сабо, чтобы пальцы не были сдавлены.

… и обтягивающую одежду

Лучший вариант – хорошо разношенные брюки (не джинсы), широкая футболка или толстовка. Важно учитывать, что большую часть пути мы находимся в сидячем положении, а из-за узкой, сдавливающей одежды нарушается кровообращение, возникают отеки ног. Помните: брюки ни в коем случае не должны сдавливать талию, это может привести к болям в животе и пояснице.

Не берите в дорогу декоративные подушки и плюшевые игрушки для сна

На первый взгляд, они выглядят мило и уютно. Но в действительности они не только не обеспечивают анатомически правильного положения позвоночника во время поездки, но и приводят к головным болям, онемению рук и ног и дискомфортным ощущениям в спине. Лучше выбрать ортопедическую подушку, она поддержит шейный отдел позвоночника и обеспечит оптимальный комфорт для отдыха.

Как восстановиться после долгой поездки – советы врача

• Сделайте зарядку – потянитесь и пройдитесь. Так вы активизируете процесс кровообращения, нарушенный от длительного нахождения в положении сидя.

• Примите контрастный душ. Он поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение за счет разницы температур. Главное – не переусердствовать. Сильный контраст может плохо сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

• Сделайте самомассаж – разомните ягодицы, икры и стопы.