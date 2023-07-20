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Законодательство РК

Главу комитета и руководителей департаментов МЧС подозревают в получении взяток до 4 млн тенге

Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой в рамках выявления системных фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям пресечена противоправная деятельность руководителей подразделений данного ведомства, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 20 июля 2023 года сказано, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области.

"Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним".Пресс-служба Антикора

Отмечено, что суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Кроме того, председатель Комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение осуществлял покровительство одному из руководителей ДЧС по Улытауской области.

"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям".Пресс-служба Антикора

Отметим, что в настоящее время председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК является Нурболат Дербисов. Мадияр Жаксибаев возглавляет ДЧС Шымкента, Бауыржан Избасаров – начальник ДЧС Жетысуской области.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в пресс-службе.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

19 июля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане задержали начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова. Задержание проводили сотрудники антикоррупционной службы региона и Агентства.

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Анастасия Московчук
Антикор МЧС РК
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