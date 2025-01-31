Руководителя Департамента экологии ВКО заподозрили в получении 130 млн тенге

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 31 января 2025 года на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, чиновника подозревают в получении взятки от заместителя директора коммерческой организации в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге за непривлечение предприятия к административной ответственности по факту реконструкции автодорожного полотна.

"С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Антикоррупционной службой Улытауской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя областного департамента экологии, его заместителя и двоих предпринимателей по фактам взяточничества", – сказал Данияр Бигайдаров.

Должностные лица обвиняются в неоднократном получении взяток в общей сумме 7,2 млн тенге от субъектов бизнеса за выдачу разрешительных документов в сфере экологии. Обвиняемые преданы суду.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Жезказгана Берик Абен оштрафован за нарушение экологических требований по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов.

