Основные проблемы иностранных инвесторов перечислили в МИД Казахстана

На брифинге в СЦК заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замминистра, в ведомстве активно изучают проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы.

"Если брать по большим блокам, то в процессе инициации проектов каких-то проблем не наблюдается. То есть обработка запросов, первичные встречи, приезд инвесторов – здесь все отлажено, удовлетворяет инвесторов. В вопросе проработки они отмечают сложности по предоставлению технических условий. Практически во всех регионах это наблюдается. Подведение инфраструктуры – традиционно сложный вопрос с учетом нашей большой территории и отдаленности некоторых месторождений или же площадок. По подведению инфраструктуры ежегодно средства на данный вид господдержки недостаточные". Алмас Айдаров, заместитель министра иностранных дел

Также инвесторы жалуются на трудности в доступе к сырью и к финансовым инструментам, на высокие процентные ставки у банков второго уровня.

"По закрытию сделки – заключению инвестиционных контрактов – отмечается, что инвесторы быстро это делают. Есть небольшие трудности с подписанием соглашений об инвестициях – это большое соглашение. Там занимает время больше обработка, так как это новый инструмент, и над ним мы сейчас работаем". Алмас Айдаров

Помимо этого, иностранные бизнесмены обращают внимание на нехватку квалифицированной рабочей силы.

На Международном форуме Астана 8 июня 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев пригласил иностранных инвесторов в Казахстан. Глава государства отмечал, что Казахстан уже не тот, каким был два года назад, и сейчас страну можно считать экономическим двигателем Центральной Азии.