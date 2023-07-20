Мать троих детей повесилась в Алматы

В Алматы произошла трагедия – на глазах троих детей повесилась 29-летняя женщина. Об этом стало известно из социальных сетей 20 июля 2023 года. По данному факту полицией мегаполиса проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

О суициде рассказала жительница южной столицы Жибек Аменова.

"Сегодня моя соседка – молодая красивая женщина, мать троих детей – повесилась в квартире на глазах у своих детей... Со слов жителей дома и соседей, она периодически подвергалась бытовому насилию... Утверждать не могу. Следствие разберется", – написала алматинка в Facebook, прикрепив к посту два видео.

Редакции Zakon.kz в городском департаменте полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК.

"Сотрудниками отдела полиции при УП Ауэзовского района проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств гибели гражданки Б. 1994 г. р.". Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили в ведомстве, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит.

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