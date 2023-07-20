Голубые фишки: акции каких казахстанских компаний стали самыми востребованными

Согласно исследованию Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), по итогам первого полугодия больше всего инвесторы покупали бумаги казахстанских «голубых фишек», в том числе акции банков и КазТрансОйла, сообщает Zakon.kz.

В первом полугодии 2023 года наибольшим спросом у казахстанских инвесторов пользовались акции Народного Банка (+29,7%), КазТрансОйла (+14,8%) и Kaspi (+12,7%), говорится в обзоре рынка ценных бумаг Казахстана, подготовленном Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК).

"В текущем году все три организации существенно увеличили выплаты дивидендов на одну акцию". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Результаты бирж

Индекс KASE завершил первое полугодие двузначным ростом на 10,9%, индекс AIXQI вырос до 5,9%.

"Суммарный объем торгов индексными акциями (KASE+AIX) составил 145 млрд тенге, где превалирующую долю в 77% занимают акции КМГ, или 111,2 млрд тенге. Далее следуют долевые инструменты Народного Банка – 7,7%, или 9,2 млрд тенге, и Казатомпрома – 6,4%, или 6,3 млрд тенге". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В ассоциации отметили, что прирост розничной базы в Центральном депозитарии (ЦД) резко замедлился во втором квартале и прибавил всего 6 тысяч счетов против 129 тысяч в первом квартале. Общее количество счетов составило 135 тысяч за полугодие.

При этом на AIX, напротив, произошел взрывной рост новых счетов, плюс 219 тысяч во втором квартале, против 113 тысяч в первом квартале года. Общее количество счетов за полугодие – 333 тысячи.

Таким образом, по данным АФК, общее число счетов возросло до 1,5 млн. Из них в AIX CSD – 56% всех счетов, оставшиеся 44% – в ЦД.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"На фоне восстановления фондового рынка и высокого интереса розничных инвесторов суммарные активы под управлением инвесткомпаний выросли с начала года на 227 млрд тенге, или 26,4%, и составили 1,1 трлн тенге. Однако в доле от ВВП эта сумма снизилась до 1% с показателя в 1,2% на начало 2022 года". АФК

Потенциал роста

По данным специалистов АФК, довольно низкими остаются и объемы торгов на рынке акций в доле от ВВП – всего 0,3%, тогда как в странах ОЭСР показатель в среднем составляет 85%. Например, в США показатель составляет 141%, во Франции – 96%, в Польше – 12%, в Турции – 4%.

"Потенциал роста сохраняется значительным с учетом легкости проведения транзакций, открытия брокерских счетов, постепенного роста финграмотности и благосостояния казахстанцев". АФК

Кроме этого, интерес к акциям может поддержать ожидаемое начало цикла снижения процентных ставок внутри страны, неоднозначная ситуация на рынке жилья вкупе с последними изменениями в законодательстве.

В АФК напомнили, что с 1 июля казахстанцы могут передавать до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям, что также может послужить фактором дополнительного притока ликвидности на фондовый рынок.

Таким образом, по оценкам АФК, во втором полугодии 2023 года сохраняется потенциал дальнейшего восстановления "голубых фишек". Поясним, что к голубым фишкам относятся акции наиболее крупных казахстанских компаний, входящих в представительский список KASE.