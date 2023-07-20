Молодой общественник Арслан Карханов: В потребительских спорах применяю медиацию

В условиях современной жизни очень важно знать свои права. Ведь как сказал основатель английской ветви банковской династии Натан Ротшильд "Кто владеет информацией - тот владеет миром".

В данном случае, кто владеет информацией о своих правах потребителя, тот с меньшей вероятностью подвергнется обману со стороны продавца или исполнителя услуги.

К полномочиям совета относятся обсуждение стратегических планов министерства, разработка предложений по совершенствованию законодательства РК и многое другое. В его состав вошли 15 активистов гражданского общества. Они выбирались путем открытого голосования рабочей группы.

Арслан Карханов вошел в состав общественного совета в качестве председателя Общественного объединения "Актюбинский областной центр по защите прав потребителей" и является самым молодым членом Общественного совета.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В связи с этим мы побеседовали с ним и узнали о том чем занимается общественный совет и какие вопросы наиболее сильно волнуют казахстанских потребителей.

– Когда был сформирован Общественный совет при Министерстве торговли и интеграции, в состав которого вы вошли?

– Новый состав Общественного совета при Министерстве торговли и интеграции был сформирован в феврале текущего года. Данный состав будет работать 3 года.

Несомненно, в первую очередь при подаче документов я учитывал тот факт, что буду представлять интересы потребителей, таких как мы с вами, которые не по своей воле сталкиваются с проблемами в магазинах или при получении тех или иных услуг. Для меня большая честь представлять наших потребителей, рассказывать представителям министерств и членам общественного совета о бытовых и насущных проблемах защиты прав потребителей.

Занимаюсь этим направлением я уже с 2021 года непрерывно. Оказываю помощь нашим потребителям в восстановлении своих законных прав.

На данный момент являюсь профессиональным медиатором, экспертом Объединение юридических лиц "Ассоциация "Международная академия переговоров".

– Какие вопросы вы успели поднять за период членствования в общественном совете?

– За период нахождения в составе общественного совета поднимал вопросы касательно качества и цен на социально значимые продовольственные товары, т.е. товары первой необходимости. В частности акцентировал внимание на том, что предпринимателями не соблюдаются права потребителей. На заседания общественного совета приносил и показывал просроченные продукты питания из крупных торговых точек. Данные ситуации вызывали шквал вопросов со стороны членов совета. На которые я всегда старался дать ответ.

Также, в своих социальных сетях поднимаю вопросы касательно прав потребителей и их защиты. На данный момент собираю полную информацию о том, насколько они соблюдаются авиаперевозчиками и сотовыми операторами. После планирую поднимать вопросы касательно качества оказания услуг в государственных и квазигосударственных органах на предмет соблюдения прав потребителей, так как мы с пользуемся их услугами и обращаемся к ним (местные исполнительные органы, центры обслуживания населения, учебные заведения, объекты здравоохранения и т.п.).

– Вы являетесь самым молодым членом общественного совета. Насколько для вас значим опыт работы в его составе?

– В силу своего возраста стоит признать, что члены общественного совета имеют огромный багаж знаний, опыта и компетенций в той сфере, которую представляют. Зачастую ими поднимаются глобальные вопросы, такие как импорт и экспорт, но и вопросам защиты прав потребителей нужно отдавать должное, т.к. все мы все ими являемся.

Поскольку я являюсь самым молодым членом общественного совета, я выбрал самый доступный и современный способ ведения работы. У меня в социальных сетях есть контактные данные, образцы документов для обращения напрямую к продавцу и услугодателю. Ежедневно мы с командой консультируем граждан и помогаем в восстановлении своих законных прав. Также, я встречаюсь с потребителями и стараюсь применить досудебное урегулирование потребительского спора, т.е. применить медиацию и не доводить дела до суда, ведь это предусмотрено законом.

– Одна из последних новостей - это внесение Правительством законопроекта о защите прав потребителей в Мажилис Парламента РК. Приняли ли вы участие в работах по разработке законопроекта?

– Я вошел в состав рабочей группы по внесению изменений в законодательство. Принял участие в этом процессе с момента создания рабочей группы и до внесения Правительством законопроекта в Мажилис Парламента РК. Работали над законопроектом очень известные деятели и общественники, которые имеют огромный опыт в данных вопросах. Ими проделана огромная и колоссальная работа с момента принятия предложений до выработки и составления проекта закона. Например, поступало очень много жалоб от потребителей касательно устройств передачи сотовой связи (сотовые телефоны, модемы и т.п.), которые на данный момент находятся в перечне невозвратных товаров в действующем законе. Некие организации вносили свои предложения о включении автомобилей, сельхозтехники, водного и воздушного транспорт в перечень невозвратных товаров. Данное предложение вызвало волну возмущения со стороны рабочей группы и не вошло в проект закона.

Фото: pixabay

– В данный момент ведется активная информационно-просветительская работа среди населения страны по вопросам прав потребителей. Как вы оцениваете осведомленность населения о своих законных правах? Необходимо ли повышать уровень правовой культуры среди населения, чтобы снизить уровень социальной напряженности по вопросам защиты прав потребителей?

– Да, на данный момент ведется активная информационно-просветительская работа среди населения страны. В моих социальных сетях вы заметите, что каждый пост в посвящен правам потребителей и их защите. Также, хотелось бы чтобы СМИ всесторонне освещали данные вопросы. На данный момент наблюдается социальная необходимость в повышении уровня правовой и финансовой культуры населения.

Приведу пример. Если мы рассмотрим одну из наиболее глобальных проблем нашей страны - закредитованность населения, то эту проблему можно было избежать, если наше государство лет десять назад провело бы обучение населения и проинформировало о последствиях.

Поэтому, сейчас совместно с высококвалифицированным преподавательским составом готовится уникальный и содержащий в себе последние законодательные поправки обучающий курс по повышению уровня правовой и финансовой грамотности. В скором времени будем презентовать его уполномоченным государственным органам.

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