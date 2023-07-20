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Ирак вышлет посла Швеции

посла Швеции вышлют из Ирака Фото: pixabay
Правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

О решении объявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, сообщает ТАСС.

Мера была принята после того, как Ирак заявлял Швеции, что разорвет дипломатические отношения, если снова будет допущено сожжение Корана на шведской земле.

Ранее посольство Швеции в столице Ирака временно приостановило свою работу после поджога, который устроили протестующие против ожидаемого сожжения Корана в Стокгольме. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани созвал экстренное совещание в связи со сложившейся ситуацией.

Как информировал телеканал Al Arabiya, сотни протестующих в ночь на 20 июля ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Причиной гнева протестующих стало то, что шведская полиция в очередной раз разрешила провести акцию с сожжением Корана. Спорное мероприятие было заявлено на 20 июля возле посольства Ирака в Стокгольме. Ранее власти Швеции уже давали разрешение на проведение подобных акций.

Совет ООН по правам человека 12 июля принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением Корана и других священных книг

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