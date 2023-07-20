Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Багдаде подожгли посольство Швеции

В Багдаде подожгли посольство Швеции Фото: pixabay
Протестующие против акции сожжения копии Корана ворвались в здание посольства Швеции, сообщает Zakon.kz

По информации Reuters участники манифестации захватили и подожгли посольство.

Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции дала разрешение на проведение манифестации с сожжением религиозного текста в среду, 12 июля, в центре города Хельсингборг.

В этот же день стало известно, что ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Читайте также

Взрыв газопровода в Йоханнесбурге: есть пострадавшие

Стамбул подготовят к новому возможному землетрясению

Елена Вебер
Багдад Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни
В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления