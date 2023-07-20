В Багдаде подожгли посольство Швеции

Протестующие против акции сожжения копии Корана ворвались в здание посольства Швеции, сообщает Zakon.kz

По информации Reuters участники манифестации захватили и подожгли посольство.

Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции дала разрешение на проведение манифестации с сожжением религиозного текста в среду, 12 июля, в центре города Хельсингборг.

В этот же день стало известно, что ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг