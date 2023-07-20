В Багдаде подожгли посольство Швеции
Фото: pixabay
Протестующие против акции сожжения копии Корана ворвались в здание посольства Швеции, сообщает Zakon.kz
По информации Reuters участники манифестации захватили и подожгли посольство.
Никто из сотрудников посольства не пострадал.
Ранее сообщалось, что полиция Швеции дала разрешение на проведение манифестации с сожжением религиозного текста в среду, 12 июля, в центре города Хельсингборг.
В этот же день стало известно, что ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг
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