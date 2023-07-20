В Ливане бродячая собака вынесла из мусора брошенного младенца

В городе Триполи на севере Ливана бродячая собака вынесла новорожденную девочку, которую выбросили на мусорную свалку возле муниципального здания, сообщает Zakon.kz.

Прохожий услышал приглушенные крики ребенка, доносившиеся из черного мусорного пакета, который собака держала в пасти, и поспешил принять меры, сообщает New York Post.



Прохожий доставил младенца в больницу.

На фотографиях, распространившихся в Интернете, видно, что младенец имеет ссадины и красные кровоподтеки по всему лицу и телу.

О возрасте ребенка поступали противоречивые сведения. Одни утверждали, что ей около 4 месяцев, другие – что она родилась за несколько часов до того, как ее бросили.

По мере того как в Сети распространялась информация о чудесном спасении малышки, многие пользователи соцсетей выразили желание усыновить ребенка. Комментаторы также высказались о ситуации.

"Некоторые говорят, что собака - нечистое животное, и, конечно, это неправда";

"В собаке гораздо больше человечности, доброты, хитрости и ума, чем в некоторых сатанинских мутантах в человеческом обличье";

"У животных больше сострадания, чем у людей", – написали они.

Состояние девочки было охарактеризовано местными СМИ как тяжелое, но стабильное. В больнице не предоставили дополнительной информации. Полиция проводит расследование инцидента и ищет тех, кто бросил ребенка.