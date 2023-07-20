В Ливане бродячая собака вынесла из мусора брошенного младенца
Прохожий услышал приглушенные крики ребенка, доносившиеся из черного мусорного пакета, который собака держала в пасти, и поспешил принять меры, сообщает New York Post.
Прохожий доставил младенца в больницу.
На фотографиях, распространившихся в Интернете, видно, что младенец имеет ссадины и красные кровоподтеки по всему лицу и телу.
О возрасте ребенка поступали противоречивые сведения. Одни утверждали, что ей около 4 месяцев, другие – что она родилась за несколько часов до того, как ее бросили.
По мере того как в Сети распространялась информация о чудесном спасении малышки, многие пользователи соцсетей выразили желание усыновить ребенка. Комментаторы также высказались о ситуации.
- "Некоторые говорят, что собака - нечистое животное, и, конечно, это неправда";
- "В собаке гораздо больше человечности, доброты, хитрости и ума, чем в некоторых сатанинских мутантах в человеческом обличье";
- "У животных больше сострадания, чем у людей", – написали они.
Состояние девочки было охарактеризовано местными СМИ как тяжелое, но стабильное. В больнице не предоставили дополнительной информации. Полиция проводит расследование инцидента и ищет тех, кто бросил ребенка.