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Астрономы напомнили, когда земляне снова смогут увидеть Суперлуние

Астрономы рассказали, когда земляне снова смогут увидеть Суперлуние Фото: unsplash
Такое завораживающее астрономическое явление, как Суперлуние которое можно наблюдать в самых разных точках планеты, земляне смогут увидеть в августе: 1 числа и 31 и завершающее - 28 сентября, сообщает Zakon.kz

Суперлуние - это одно из полнолуний года, при котором Луна располагается наиболее близко к Земле. Суперлуние является самым "большим" полнолунием из всех, поскольку во время него размер лунного диска превышает обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возрастает на 30%.

Специалисты Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км

Астрономы говорят, что в ночь с 1 на 2 августа 2023 года летнее небо озарит так называемая "Осетровая Луна", светимость которой будет несколько больше обычной, и при наблюдении с Земли будет создаваться впечатление, что звезда крупнее обычной.

31 августа является также вторым полнолунием в течение календарного месяца и носит название "Голубая луна. Такое полнолуние считается волшебным и используется для того, чтобы загадывать желания.

Период суперлуны длится 3-4 суток. В это время Луна имеет красивый красноватый оттенок. Появление такой Луны расценивалось в прошлом как негативный знак. Он воспринимался как сигнал нашествия ведьм, колдуны использовали эти дни для проведения магических обрядов, в деревнях ждали неурожая.

Дни суперлуния - сильные по энергетике дни, влияющие на судьбы людей.

Ранее любители астрономии могли наблюдать первое Суперлуние этого года 3 июля.

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