"Роковая Луна": астрономы напомнили о последнем суперлунии 2023 года

В пятницу 29 сентября жители Земли станут свидетелями интересного астрономического явления. Полнолуние 29 сентября завершит серию из четырёх суперлуний подряд в 2023 году, сообщает Zakon.kz

Это суперлуние также называют "Урожайной Луной" из-за того, что фермеры заканчивают сбор урожая в это время. Еще астрологи говорят про "Роковое огненное суперлуние". Спутник в последний раз в 2023 году подойдет к Земле на близкое расстояние спустя относительно небольшое время после полнолуния. Также это произойдет в созвездии Овна - одного из самых импульсивных и эмоциональных знаков. Из-за этого многие считают, что астрономическое явление вполне может отразиться на жизни людей.

"Роковое суперлуние" будет сопровождаться сиянием ярких планет на небе - Юпитера, Сатурна и Меркурия. По данным Московского планетария, максимальная фаза полнолуния приходится на 12:58 по московскому времени 29 сентября. Перигей в 04:06 по Москве 28 сентября. В этот момент Луна будет находиться на расстоянии 359 910 км от Земли.

Что можно делать и чего нельзя в Роковое Огненное Суперлуние-2023

Овен считается одним из самых темпераментных Знаков Зодиака. В связи с этим считается, что и суперлуние, получившее название Рокового Огненного, окажет влияние на жизни людей, сделав их более нетерпимыми и эмоциональными. Это может привести к неприятным, а подчас даже фатальным последствиям.

Лучше не поддаваться эмоциям и не принимать трудности близко к сердцу. Астрологи советуют также не есть вредную пищу, не тратить много денег, не делать вложения, не отвлекаться на работе, не пытаться ставить рекорды, не принимать спонтанные решения и не брать на себя чужие задачи.

Если получится сохранить спокойствие и мыслить рационально, все перемены в это "Роковое огненное суперлуние" будут только к лучшему.

Ранее астрономы рассказали, что можно будет наблюдать в ночном октябрьском небе.