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Как успокоить нервы, рассказал психиатр

Как успокоить нервы, рассказал психиатр Фото: pixabay
Врач-психиатр Михаил Каштанов заявил, что успокоить нервы помогут внимательность, забота о себе и физическая активность, сообщает Zakon.kz

В беседе с MedikForum эксперт отметил, что существует множество техник релаксации, которые могут помочь уменьшить стресс и успокоить нервы. "К ним относятся, например, дыхательные упражнения, медитация, йога или прогрессивная мышечная релаксация. Эти техники помогут вам сосредоточиться, успокоить ум и уменьшить физическое напряжение", - рассказал Каштанов.

Природа тоже оказывает удивительное успокаивающее действие на нервы. Прогулка в парке, поездка в лес или просто посиделки на зелени могут творить чудеса.

Не стоит недооценивать и значение социальной поддержки. Иногда просто приятно иметь рядом кого-то, кому можно довериться, сказал врач. Обратитесь за советом или поддержкой к друзьям, семье или кому-то, кому вы доверяете, когда чувствуете стресс. Если вы поделитесь своими тревогами и страхами, это может принести огромное облегчение и помочь вам почувствовать себя лучше.

Наконец физические упражнения полезны не только для тела, но и для ума. Физическая активность, такая как бег трусцой, танцы, езда на велосипеде или йога, может уменьшить стресс и успокоить нервы. Прилив эндорфинов, который вы испытываете, окажет положительное влияние на ваше самочувствие.

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