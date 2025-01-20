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Психиатр рассказал о важности короткого сна

Психиатр рассказал о важности короткого сна, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 18:50 Фото: pixabay
Повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания поможет короткий дневной сон на 15-20 минут. Об этом заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня.

Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.

Как отмечено в публикации издания РИА Новости, эти методы не требуют много времени.

"Но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки".Георгий Костюк

Ранее мы сообщали, что во время приведения тела в идеальную форму люди готовы на многое. Но врач-стоматолог с сожалением отмечает, что мало кто задумывается о том, как диеты сказываются на состоянии зубов и десен.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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