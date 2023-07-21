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Законодательство РК

Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 21 июля 2023 года принял главу Мажилиса Ерлана Кошанова. Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента в рамках I сессии VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие.

Кроме того, спикер Мажилиса рассказал об изменениях формата работы Палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в Мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам правительства.

Также в ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли.

Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми Мажилис будет работать на следующей сессии.

В заключении спикер Мажилиса также рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии.

С начала сессии проведены встречи с главами парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, представителями законодательных органов ряда других стран.

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Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт
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