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Политика

Президент принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Президент принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 19:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 декабря принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорыды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности палаты по законодательному обеспечению курса реформ президента.

"Спикер Мажилиса рассказал, что с начала сессии принят и направлен в Сенат 31 закон, подписано главой государства – 15. Среди них Бюджетный кодекс, законы по вопросам биржевой торговли, ужесточению наказания за наркопреступления, внедрению Единой добровольной накопительной системы "Келешек", модернизации судов, совершенствованию административного законодательства и другие", – говорится в сообщении.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находится 71 законопроект. Ведется работа над Налоговым, Водным, Строительным, Цифровым кодексами, законопроектами по защите прав потребителей, вопросам долевого участия в жилищном строительстве, развитию финансового рынка, военно-патриотическому воспитанию, почте.

Во исполнение поручения президента, данного на заседании Национального курултая в Атырау, депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест.

В рамках парламентского контроля бюджетных расходов депутаты заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства.

По словам спикера, Мажилис уделяет особое значение открытости законотворческой работы, привлечению общественности и экспертного сообщества. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты.

Мажилисмены от всех партийных фракций и депутаты-одномандатники регулярно встречаются со своими избирателями, проводят приемы граждан и выезжают в регионы.

Председатель Мажилиса проинформировал об итогах работы по линии парламентской дипломатии.

Ерлан Кошанов также рассказал о проектах партии "AMANAT" — "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", а также "Қарызсыз қоғам", реализуемого во исполнение поручения главы государства по повышению финансовой грамотности населения.

Ранее сообщалось, что Токаев поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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