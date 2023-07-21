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Токаев произвел назначения и увольнения судей

Токаев произвел назначения и увольнения судей Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 июля 2023 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Назначения

Так, на должность председателя Атырауского областного суда назначен Парменов Мухтар Абаевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкента.

Кроме того, на должность судьи назначены:

  • суда города Астаны – Айтбай Жанар Азаматкызы;
  • Восточно-Казахстанского областного суда – Неверова Ирина Валерьевна;

по городу Астане назначить:

  • судьей специализированного межрайонного административного суда – Жумадилову Ризагуль Шакаримовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Баймурзину Айнур Айтбаевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны; Шамшильдин Толкын с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

по городу Алматы:

  • судьей районного суда № 2 Алмалинского района – Абукенову Динару Жанбековну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области; Баки Зульфию Срапулкызы с освобождением от должности судьи Енбекшиказахского районного суда Алматинской области;
  • специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Спандиярову Сауле Тайгараевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • районного суда № 2 Ауэзовского района – Бейсенбину Жазиру Абдигалиевну с освобождением от должности судьи Балхашского районного суда Алматинской области; Мадихожаеву Турганкул Жолдасбековну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;
  • районного суда № 2 Бостандыкского района – Байгалиева Айдоса Байгалиевича с освобождением от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области;
  • районного суда № 2 Жетысуского района – Есенгельдиева Сардара Алимкуловича с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
  • специализированного межрайонного следственного суда – Абдирова Асхата Амантаевича с освобождением от должности судьи Специализированного следственного суда города Актобе Актюбинской области;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Акетаева Досбола Аманжоловича с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
  • Медеуского районного суда – Амиркулова Бауыржана Онласынулы с освобождением от должности судьи Енбекшиказахского районного суда Алматинской области;
  • районного суда № 2 Медеуского района – Аринова Каната Арипхановича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
  • Турксибского районного суда – Абдухалыкову Алму Абаевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

по городу Шымкенту:

  • судьей специализированного межрайонного экономического суда – Конысбаеву Динару Махмутовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области;

по области Абай:

  • судьей специализированного следственного суда города Семея – Игишева Бауржана Елеусизовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 района Алтай Восточно-Казахстанской области;

по Акмолинской области:

  • судьей военного суда Акмолинского гарнизона – Иммагамбетову Жаннуру Сайлавбаевну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Семея области Абай;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Исенову Кымбат Едыгеевну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области; Нургалиеву Гульзиру Иргалиевну с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда этой же области;
  • Шортандинского районного суда – Калмагамбетова Касыма Сериковича с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области;

по Актюбинской области:

  • судьей специализированного следственного суда города Актобе – Исаналину Жанар Советовну с освобождением от должности судьи Алгинского районного суда этой же области;
  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Сейтжапарова Жанибека Максутовича с освобождением от должности председателя Кобдинского районного суда этой же области;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Биманову Жулдыз Жауынбаевну с освобождением от должности судьи суда № 3 города Актобе этой же области;

по Алматинской области:

  • судьей Карасайского районного суда – Жумадилову Жанар Габды-Фазыловну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда области Абай;
  • специализированного следственного суда города Қонаев – Естай Айнуру с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Риддера Восточно-Казахстанской области;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Байбутаева Еркина Джаркинбековича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
  • Илийского районного суда – Ргебек Шынар Нурашевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

по Атырауской области:

  • суда № 2 города Атырау – Нуримову Тыныштык Темиргалиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
  • специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Шакпакову Нургуль Искаковну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау этой же области;

по Западно-Казахстанской области:

  • судьей Казталовского районного суда – Жангирову Бахитгуль Шабаевну с освобождением от должности председателя районного суда № 2 района Бәйтерек этой же области;
  • Уральского городского суда – Шукирова Мереке Утепкалиевича с освобождением от должности председателя Каратобинского районного суда этой же области;
  • суда № 2 города Уральска – Адушеву Венеру Шадияровну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Акжаикского района этой же области;

по Жамбылской области:

  • судьей специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза – Кожабекову Галию Ермековну с освобождением от должности судьи Бурлинского районного суда Западно-Казахстанской области;

по области Жетісу:

  • судьей Кербулакского районного суда – Сабырбаеву Мереке Ерболовну с освобождением от должности судьи суда города Актобе Актюбинской области;
  • Талдыкорганского городского суда – Нургалиеву Сауле Тукашевну с освобождением от должности судьи Глубоковского районного суда Восточно-Казахстанской области;

по Карагандинской области:

  • судьей Абайского районного суда – Койшибаева Даурена Турсунбековича с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда области Ұлытау;

по Кызылординской области:

  • судьей специализированного межрайонного административного суда – Тогизбаеву Меруерт Кожабековну с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области;
  • специализированного межрайонного экономического суда – Бержанова Кайратбека Маханбетовича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этой же области;

по Мангистауской области:

  • судьей специализированного межрайонного экономического суда – Аташеву Айиду Орынхановну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Актау этой же области;

по Павлодарской области:

  • судьей специализированного межрайонного административного суда – Мусабаева Марата Камалбековича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара этой же области;
  • Павлодарского городского суда – Каримова Каирбулата Канатовича с освобождением от должности председателя суда района Аққулы этой же области;

по Туркестанской области:

  • судьей Кентауского городского суда – Курамысова Берика Полатбековича с освобождением от должности судьи Степногорского городского суда Акмолинской области;

по Восточно-Казахстанской области:

  • судьей Курчумского районного суда – Бектыбаеву Альмиру Мейрамгазиевну с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области;
  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Акпара Рината Миратулы с освобождением от должности судьи военного суда Акмолинского гарнизона.

Уволены

Освобождены от занимаемых должностей:

  • судья суда города Шымкента Жамашов Низамиддин Казыбаевич в связи с уходом в отставку;
  • судья Западно-Казахстанского областного суда Махметов Канат Булатович в связи с уходом в отставку;
  • судья Жамбылского областного суда Толесбай Самат Нукеулы в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

  • судья межрайонного суда по гражданским делам Пернекулова Жанира Айдарбековна в связи с уходом в отставку;

по Акмолинской области:

  • председатель Аршалынского районного суда Шалабаев Олжас Серикович в связи с переходом на другую работу;
  • судьяспециализированного межрайонного суда по уголовным делам Косжанов Арлан Ермекбаевич в связи с переходом на другую работу;

по области Жетісу:

  • судья специализированного межрайонного экономического суда Башенова Гульсул Мырзагалиевна в связи с уходом в отставку;

по Карагандинской области:

  • судья суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Айтжанов Каиржан Мейрханович в связи с уходом в отставку;
  • судья районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Оралбекова Корлан Куанышбековна в связи с уходом в отставку;

по Павлодарской области:

  • судья специализированного следственного суда города Павлодара Нуркиев Асхат Габдрауфович в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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