Защита прав потребителей: алматинцам вернули более 66 млн тенге

С начала 2023 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей города Алматы поступило более 3 тысяч обращений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций 21 июля замруководителя департамента Нурлыбек Бимурзаев, по итогам рассмотрения обращений, внеплановых проверок и юридических консультаций алматинцам с начала 2023 года вернули 66 775 325 тенге.

Специалисты по защите прав потребителей удовлетворили 1087 заявлений, по 924 дали разъяснения, еще 235 перенаправили. По жалобам алматинцев составили 59 административных протоколов, провели 20 внеплановых проверок, вынесли 53 постановления в виде предупреждений и выписали шесть штрафов на общую сумму в 414 тысяч тенге.

Нурлыбек Бимурзаев напомнил, что в Казахстане с 2020 года действует многоступенчатая система рассмотрения жалоб потребителей (продавец – госорганы – суд) с государственным и общественным контролем, а также создан перечень профессиональных правозащитников. Теперь продавцы обязаны реагировать на жалобы потребителей. Также с 2021 года в стране работает единая информационная система приема и рассмотрения жалоб e-tutynushy.kz, позволяющая потребителям подавать жалобы в том числе через мобильное приложение.





"На первом этапе продавец обязан рассмотреть претензию покупателя самостоятельно или привлекая организации по защите прав потребителей. Это самая первая стадия, когда претензии можно решить мирным путем, здесь и сейчас. Неправительственные организации в данном случае выступают в качестве субъектов досудебного урегулирования спора. Вторая ступень предполагает подключение государства. То есть если продавец не желает договариваться, жалоба направляется либо в Комитет по защите прав потребителей, либо в другой специализированный орган. Например, если продавец подкрутил весы или онлайн-магазин не прислал товар, то это уже тянет на мошенничество и является сферой работы органов МВД. Обращение в суд, собственно, – последняя ступень рассмотрения жалобы", – объяснил Нурлыбек Бимурзаев.

Представитель департамента отметил, что Министерство торговли и интеграции направило на согласование в правительство проект, предусматривающий упрощение рассмотрения жалоб. Этот процесс планируют из многоступенчатого сделать двухуровневым.

О том, что потребители должны знать о своих правах, можно прочесть здесь.