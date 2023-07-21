О погоде в Казахстане в выходные рассказали синоптики
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня. Согласно прогнозу на 22-24 июля 2023 года, по республике ожидается дождливая погода, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном продолжат формировать атмосферные фронтальные разделы.
"Ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, 22 июля на востоке, 22-23 июля на севере страны ожидаются сильные дожди", – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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