О погоде в Казахстане в выходные рассказали синоптики

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня. Согласно прогнозу на 22-24 июля 2023 года, по республике ожидается дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

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