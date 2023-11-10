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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер. Также ожидается туман, гололед.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте – переменная облачность, во второй половине – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

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