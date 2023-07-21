Три рецепта вкусной окрошки

Практически на всей территории Казахстана уже как две недели термометры показывают плюс 35 и выше. В такую жаркую погоду особенно хочется съесть чего-то холодненького и освежающего. Zakon.kz рассказывает о разнообразии рецептов и тонкостях приготовления окрошки.

Окрошка – это вариант холодного супа, поэтому чаще всего его готовят летом. Однако существуют и осенне-зимние вариации. Общей чертой всех рецептов является наличие овощей, которые нарезаются небольшими кубиками.

Виды окрошки

Овощная окрошка. Чаще всего в приготовлении используются доступные сезонные овощи. Для основы берут картофель, редис и свежие огурцы. Реже добавляется морковь, репа, брюква и свекла. А для придания нужного вкуса в суп шинкуют укроп или петрушку, зеленый лук, эстрагон, сельдерей.

Мясная окрошка. Чтобы суп получился вкуснее и питательнее, в блюдо добавляют разные виды мяса. К примеру, говядину и курицу.

Сборная окрошка. Такой суп готовят с применением овощей, мяса и мясопродуктов – ветчина, вареная колбаса и язык.

Рыбная окрошка. Для такой окрошки подойдут треска, судак, окунь и линь, поскольку они имеют более сладкое мясо и хорошо сочетаются с квасом и овощами.

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Жидкая основа

Традиционно холодный суп готовят на квасе. Причем используется не обычный хлебный питьевой, а белый квас – он отличается более выразительным кисловатым вкусом.

Также можно добавить разные кисломолочные продукты – сыворотку или кефир. Для более интересного вкуса кефир можно смешать с минеральной водой.

Оригинальный вариант для жидкой основы – березовый сок. Необходимо использовать свежий или домашний консервированный.

Еще один вариант заливки – кипяченая вода с добавлением сметаны или майонеза.

Вкусовые добавки

Окрошка должна отличаться легкой кислинкой и пряным вкусом. А это не только зелень и травы. К примеру, раньше в основу традиционно добавляли огуречный рассол.

Другие варианты: смесь горчицы и черного молотого перца, лимонная кислота или сок, уксус, хрен.

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Оригинальные рецепты

Существует множество рецептов приготовления окрошки. Все они отличаются набором ингредиентов, особенностями заливки и заправки, способами подачи. Предлагаем три вкусных рецепта окрошки.

Мясная – это один из наиболее популярных вариантов. Готовится такая окрошка на кефире или простокваше.

Вам потребуется:

1 л кефира или простокваши;

1 л воды;

200 г отварной говядины;

2 свежих огурца;

2 редиски;

2 вареных яйца;

3 столовые ложки сметаны;

зеленый лук, укроп;

соль и сахар по вкусу.

Все ингредиенты необходимо нарезать мелкими кубиками. Нашинкованный зеленый лук соединить с солью, растереть до сока. Добавить в суп 3 столовые ложки сметаны, рубленый укроп и сахар по вкусу. Дать настояться в холодном месте не менее 30 минут и подавать на стол.

Грибная – такой вариант подойдет тем, кто хочет получить новые вкусовые ощущения. Для приготовления такого супа можно использовать маринованные или соленые грибы.

Так, на 2 л хлебного кваса вам потребуется:

200 г грибов;

4 отварные картофелины;

небольшой корень хрена;

5-6 столовых ложек сметаны;

зелень – зеленый лук и укроп.

Грибы, картофель нарезать мелкими кубиками. Хрен почистить и измельчить на мелкой терке, а зелень нашинковать. Затем все ингредиенты соединить в кастрюле, посолить и залить квас. Сметану можно добавить перед подачей на стол.

Рыбная – существует несколько вариаций такого холодного супа, предлагаем один из них.

Вам потребуется:

2 литра ржаного кваса;

0,5 кг рыбы;

4 вареных яйца;

4 огурца;

2 небольшие редьки;

зеленый лук;

5 столовых ложек сметаны;

соль по вкусу;

укроп.

Рыбу нужно отварить и нарезать филе на мелкие кусочки. Также мелко нарезать яйца, огурцы, а редьку измельчить на крупной терке.

Заправка готовится отдельно. Для этого зеленый лук нужно мелко нарезать и перетереть с солью – это придаст блюду сочность и яркий пикантный вкус.

Затем все ингредиенты соединить, добавить 5 столовых ложек сметаны и залить квасом. Во время подачи в тарелку можно добавить рубленый укроп.

Полезные советы

Профессиональные повара утверждают, что вкус окрошки зависит от нарезки. Вкуснее будет, если измельчить все ингредиенты на маленькие кубики или тонкую соломку.

Фото: freepik

Интересное

Окрошка будет вкуснее, если дать ей настояться в холодильнике. Чтобы получить необычный вкус, в качестве заливки можно использовать смесь кефира с газированной минеральной водой. Однако в этом случае жидкость к сухой основе следует добавить непосредственно перед подачей. Для приготовления холодного супа лучше выбрать эмалированную или стеклянную кастрюлю. Алюминиевая или стальная посуда может окисляться. Для придания остроты супу используйте затирку: горчицу или хрен можно измельчить с желтками, солью и сахаром, а перед использованием разбавить небольшим количеством кваса. Не стоит готовить окрошку большими объемами. Это блюдо рекомендуется хранить не более двух дней. А рыбный холодный суп лучше съесть в течение суток.





Тонкости подачи

Любое блюдо важно не только вкусно приготовить, но и красиво подать для эстетического удовольствия. Поэтому лучше подавать окрошку в керамической, фарфоровой супнице или порционной тарелке. Перед использованием посуду лучше охладить.

Отличным дополнением в жаркую погоду будут кусочки льда. А чтобы каждый смог самостоятельно скорректировать вкус блюда, на стол уместно будет поставить рубленую зелень, горчицу или хрен.

Всем приятного аппетита!