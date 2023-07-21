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Три рецепта вкусной окрошки

суп, рецепты окрошки Фото: freepik
Практически на всей территории Казахстана уже как две недели термометры показывают плюс 35 и выше. В такую жаркую погоду особенно хочется съесть чего-то холодненького и освежающего. Zakon.kz рассказывает о разнообразии рецептов и тонкостях приготовления окрошки.

Окрошка – это вариант холодного супа, поэтому чаще всего его готовят летом. Однако существуют и осенне-зимние вариации. Общей чертой всех рецептов является наличие овощей, которые нарезаются небольшими кубиками.

Виды окрошки

Овощная окрошка. Чаще всего в приготовлении используются доступные сезонные овощи. Для основы берут картофель, редис и свежие огурцы. Реже добавляется морковь, репа, брюква и свекла. А для придания нужного вкуса в суп шинкуют укроп или петрушку, зеленый лук, эстрагон, сельдерей.

Мясная окрошка. Чтобы суп получился вкуснее и питательнее, в блюдо добавляют разные виды мяса. К примеру, говядину и курицу.

Сборная окрошка. Такой суп готовят с применением овощей, мяса и мясопродуктов – ветчина, вареная колбаса и язык.

Рыбная окрошка. Для такой окрошки подойдут треска, судак, окунь и линь, поскольку они имеют более сладкое мясо и хорошо сочетаются с квасом и овощами.

суп, рецепты окрошки

Фото: freepik

Жидкая основа

Традиционно холодный суп готовят на квасе. Причем используется не обычный хлебный питьевой, а белый квас – он отличается более выразительным кисловатым вкусом.

Также можно добавить разные кисломолочные продукты – сыворотку или кефир. Для более интересного вкуса кефир можно смешать с минеральной водой.

Оригинальный вариант для жидкой основы – березовый сок. Необходимо использовать свежий или домашний консервированный.

Еще один вариант заливки – кипяченая вода с добавлением сметаны или майонеза.

Вкусовые добавки

Окрошка должна отличаться легкой кислинкой и пряным вкусом. А это не только зелень и травы. К примеру, раньше в основу традиционно добавляли огуречный рассол.

Другие варианты: смесь горчицы и черного молотого перца, лимонная кислота или сок, уксус, хрен.

суп, рецепты окрошки

Фото: pxhere

Оригинальные рецепты

Существует множество рецептов приготовления окрошки. Все они отличаются набором ингредиентов, особенностями заливки и заправки, способами подачи. Предлагаем три вкусных рецепта окрошки.

Мясная – это один из наиболее популярных вариантов. Готовится такая окрошка на кефире или простокваше.

Вам потребуется:

  • 1 л кефира или простокваши;
  • 1 л воды;
  • 200 г отварной говядины;
  • 2 свежих огурца;
  • 2 редиски;
  • 2 вареных яйца;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • зеленый лук, укроп;
  • соль и сахар по вкусу.

Все ингредиенты необходимо нарезать мелкими кубиками. Нашинкованный зеленый лук соединить с солью, растереть до сока. Добавить в суп 3 столовые ложки сметаны, рубленый укроп и сахар по вкусу. Дать настояться в холодном месте не менее 30 минут и подавать на стол.

Грибная – такой вариант подойдет тем, кто хочет получить новые вкусовые ощущения. Для приготовления такого супа можно использовать маринованные или соленые грибы.

Так, на 2 л хлебного кваса вам потребуется:

  • 200 г грибов;
  • 4 отварные картофелины;
  • небольшой корень хрена;
  • 5-6 столовых ложек сметаны;
  • зелень – зеленый лук и укроп.

Грибы, картофель нарезать мелкими кубиками. Хрен почистить и измельчить на мелкой терке, а зелень нашинковать. Затем все ингредиенты соединить в кастрюле, посолить и залить квас. Сметану можно добавить перед подачей на стол.

Рыбная – существует несколько вариаций такого холодного супа, предлагаем один из них.

Вам потребуется:

  • 2 литра ржаного кваса;
  • 0,5 кг рыбы;
  • 4 вареных яйца;
  • 4 огурца;
  • 2 небольшие редьки;
  • зеленый лук;
  • 5 столовых ложек сметаны;
  • соль по вкусу;
  • укроп.

Рыбу нужно отварить и нарезать филе на мелкие кусочки. Также мелко нарезать яйца, огурцы, а редьку измельчить на крупной терке.

Заправка готовится отдельно. Для этого зеленый лук нужно мелко нарезать и перетереть с солью – это придаст блюду сочность и яркий пикантный вкус.

Затем все ингредиенты соединить, добавить 5 столовых ложек сметаны и залить квасом. Во время подачи в тарелку можно добавить рубленый укроп.

Полезные советы

Профессиональные повара утверждают, что вкус окрошки зависит от нарезки. Вкуснее будет, если измельчить все ингредиенты на маленькие кубики или тонкую соломку.

суп, рецепты окрошки

Фото: freepik

Интересное

  1. Окрошка будет вкуснее, если дать ей настояться в холодильнике.
  2. Чтобы получить необычный вкус, в качестве заливки можно использовать смесь кефира с газированной минеральной водой. Однако в этом случае жидкость к сухой основе следует добавить непосредственно перед подачей.
  3. Для приготовления холодного супа лучше выбрать эмалированную или стеклянную кастрюлю. Алюминиевая или стальная посуда может окисляться.
  4. Для придания остроты супу используйте затирку: горчицу или хрен можно измельчить с желтками, солью и сахаром, а перед использованием разбавить небольшим количеством кваса.
  5. Не стоит готовить окрошку большими объемами. Это блюдо рекомендуется хранить не более двух дней. А рыбный холодный суп лучше съесть в течение суток.


Тонкости подачи

Любое блюдо важно не только вкусно приготовить, но и красиво подать для эстетического удовольствия. Поэтому лучше подавать окрошку в керамической, фарфоровой супнице или порционной тарелке. Перед использованием посуду лучше охладить.

Отличным дополнением в жаркую погоду будут кусочки льда. А чтобы каждый смог самостоятельно скорректировать вкус блюда, на стол уместно будет поставить рубленую зелень, горчицу или хрен.

Всем приятного аппетита!

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