Три рецепта вкусной окрошки
Окрошка – это вариант холодного супа, поэтому чаще всего его готовят летом. Однако существуют и осенне-зимние вариации. Общей чертой всех рецептов является наличие овощей, которые нарезаются небольшими кубиками.
Виды окрошки
Овощная окрошка. Чаще всего в приготовлении используются доступные сезонные овощи. Для основы берут картофель, редис и свежие огурцы. Реже добавляется морковь, репа, брюква и свекла. А для придания нужного вкуса в суп шинкуют укроп или петрушку, зеленый лук, эстрагон, сельдерей.
Мясная окрошка. Чтобы суп получился вкуснее и питательнее, в блюдо добавляют разные виды мяса. К примеру, говядину и курицу.
Сборная окрошка. Такой суп готовят с применением овощей, мяса и мясопродуктов – ветчина, вареная колбаса и язык.
Рыбная окрошка. Для такой окрошки подойдут треска, судак, окунь и линь, поскольку они имеют более сладкое мясо и хорошо сочетаются с квасом и овощами.
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Жидкая основа
Традиционно холодный суп готовят на квасе. Причем используется не обычный хлебный питьевой, а белый квас – он отличается более выразительным кисловатым вкусом.
Также можно добавить разные кисломолочные продукты – сыворотку или кефир. Для более интересного вкуса кефир можно смешать с минеральной водой.
Оригинальный вариант для жидкой основы – березовый сок. Необходимо использовать свежий или домашний консервированный.
Еще один вариант заливки – кипяченая вода с добавлением сметаны или майонеза.
Вкусовые добавки
Окрошка должна отличаться легкой кислинкой и пряным вкусом. А это не только зелень и травы. К примеру, раньше в основу традиционно добавляли огуречный рассол.
Другие варианты: смесь горчицы и черного молотого перца, лимонная кислота или сок, уксус, хрен.
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Оригинальные рецепты
Существует множество рецептов приготовления окрошки. Все они отличаются набором ингредиентов, особенностями заливки и заправки, способами подачи. Предлагаем три вкусных рецепта окрошки.
Мясная – это один из наиболее популярных вариантов. Готовится такая окрошка на кефире или простокваше.
Вам потребуется:
- 1 л кефира или простокваши;
- 1 л воды;
- 200 г отварной говядины;
- 2 свежих огурца;
- 2 редиски;
- 2 вареных яйца;
- 3 столовые ложки сметаны;
- зеленый лук, укроп;
- соль и сахар по вкусу.
Все ингредиенты необходимо нарезать мелкими кубиками. Нашинкованный зеленый лук соединить с солью, растереть до сока. Добавить в суп 3 столовые ложки сметаны, рубленый укроп и сахар по вкусу. Дать настояться в холодном месте не менее 30 минут и подавать на стол.
Грибная – такой вариант подойдет тем, кто хочет получить новые вкусовые ощущения. Для приготовления такого супа можно использовать маринованные или соленые грибы.
Так, на 2 л хлебного кваса вам потребуется:
- 200 г грибов;
- 4 отварные картофелины;
- небольшой корень хрена;
- 5-6 столовых ложек сметаны;
- зелень – зеленый лук и укроп.
Грибы, картофель нарезать мелкими кубиками. Хрен почистить и измельчить на мелкой терке, а зелень нашинковать. Затем все ингредиенты соединить в кастрюле, посолить и залить квас. Сметану можно добавить перед подачей на стол.
Рыбная – существует несколько вариаций такого холодного супа, предлагаем один из них.
Вам потребуется:
- 2 литра ржаного кваса;
- 0,5 кг рыбы;
- 4 вареных яйца;
- 4 огурца;
- 2 небольшие редьки;
- зеленый лук;
- 5 столовых ложек сметаны;
- соль по вкусу;
- укроп.
Рыбу нужно отварить и нарезать филе на мелкие кусочки. Также мелко нарезать яйца, огурцы, а редьку измельчить на крупной терке.
Заправка готовится отдельно. Для этого зеленый лук нужно мелко нарезать и перетереть с солью – это придаст блюду сочность и яркий пикантный вкус.
Затем все ингредиенты соединить, добавить 5 столовых ложек сметаны и залить квасом. Во время подачи в тарелку можно добавить рубленый укроп.
Полезные советы
Профессиональные повара утверждают, что вкус окрошки зависит от нарезки. Вкуснее будет, если измельчить все ингредиенты на маленькие кубики или тонкую соломку.
Фото: freepik
Интересное
- Окрошка будет вкуснее, если дать ей настояться в холодильнике.
- Чтобы получить необычный вкус, в качестве заливки можно использовать смесь кефира с газированной минеральной водой. Однако в этом случае жидкость к сухой основе следует добавить непосредственно перед подачей.
- Для приготовления холодного супа лучше выбрать эмалированную или стеклянную кастрюлю. Алюминиевая или стальная посуда может окисляться.
- Для придания остроты супу используйте затирку: горчицу или хрен можно измельчить с желтками, солью и сахаром, а перед использованием разбавить небольшим количеством кваса.
- Не стоит готовить окрошку большими объемами. Это блюдо рекомендуется хранить не более двух дней. А рыбный холодный суп лучше съесть в течение суток.
Тонкости подачи
Любое блюдо важно не только вкусно приготовить, но и красиво подать для эстетического удовольствия. Поэтому лучше подавать окрошку в керамической, фарфоровой супнице или порционной тарелке. Перед использованием посуду лучше охладить.
Отличным дополнением в жаркую погоду будут кусочки льда. А чтобы каждый смог самостоятельно скорректировать вкус блюда, на стол уместно будет поставить рубленую зелень, горчицу или хрен.
Всем приятного аппетита!