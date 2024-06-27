Лучшие и необычные рецепты вкусной окрошки

Окрошка остается самым популярным блюдом в летнюю жару. Zakon.kz собрал рецепты вкусной окрошки на квасе и кефире, с мясом и семгой, а также вегетарианский вариант.

Окрошка хороша тем, что можно импровизировать, меняя ингредиенты, и заправлять на свой вкус домашним квасом или кефиром с хреном и горчицей.



Классическая окрошка с говядиной

Популярный тип окрошки, который хорошо утоляет голод в летнюю жару. Если не нравится заправка кефиром, можно использовать домашний квас.

Ингредиенты

Говядина (мякоть) – 450 г

Картофель – 300 г

Редис – 6 шт.

Огурцы свежие – 3 шт.

Яйца – 5 шт.

Зеленый лук – полпучка

Укроп – 5 веточек

Кефир – 500 мл

Горчица (острая) – 1 ст. ложка

Соли и перец – по вкусу

Как приготовить окрошку с мясом

Мякоть говядины заранее отварить и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую. Все остудить. Овощи и зелень помыть и обсушить бумажным полотенцем. Картофель и яйца нарезать кубиками. Зелень мелко нашинковать. Редис и огурцы нарезать мелкой соломкой. Мясо порезать также кубиками. Все ингредиенты сложить в кастрюлю. В большой емкости подготовить заправку: влить кефир, добавить горчицу, посолить и поперчить. Залить подготовленную сухую часть окрошки кефирной заправкой, аккуратно перемешать. Можно подавать сразу, а можно поставить в холодильник на час-два, чтобы ингредиенты успели отдать свой вкус окрошке.





Фото: freepik

Окрошка с ростбифом, яблоком и заправкой из хрена

В этом рецепте также присутствует мясо, но оно приготовлено особым образом – запечено в духовке. Если вам нравится присутствие в окрошке редиса, то можно добавить на свой вкус.

Ингредиенты

Ростбиф – 300 г

Яйца – 3 шт.

Картофель – 2 шт.

Огурцы – 2 шт.

Яблоки – ½ шт.

Квас – 1 литр

Зеленый лук – полпучка

Укроп – 1 пучок

Соль – на кончике ножа

Заправка к квасу:

Сметана – 2 ст. ложки

Горчица – 1 ч. ложка

Хрен – ½ ч. ложки

Как приготовить окрошку с ростбифом и яблоком

Заранее запечь ростбиф в духовке и дать остыть. Отварить картофель в мундире, яйца – вкрутую, все остудить. Огурцы, мясо, яйца и картофель порезать одинаковыми кубиками. Из яблока удалить сердцевину и порезать кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порезать. Все ингредиенты выложить в кастрюлю. Отдельно в емкости смешать горчицу, хрен и сметану. Лучше заправить квас отдельно заправкой, а затем влить в сухую часть окрошки. Посолить и поперчить, аккуратно перемешать.

Окрошка с редькой на квасе

Вариант окрошки, где вместо традиционной редиски используется редька. В рецепте вместо мяса предлагается класть вареную колбасу.

Ингредиенты

Колбаса (вареная) – 300 г

Картофель – 4 шт.

Яйца – 3 шт.

Огурцы – 2 шт.

Редька – 1 шт.

Квас – 2,5 литра

Зеленый лук – полпучка

Укроп – полпучка

Петрушка – полпучка

Соль и перец по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить окрошку с редькой

Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую и дать остыть. Зелень мелко нашинковать. Можно слегка присолить и обмять, чтобы сделать окрошку более ароматной. Колбасу, картофель, огурцы и яйца порезать одинаковыми кубиками. Редьку натереть на мелкой терке. Выложить все ингредиенты в кастрюлю, залить квасом, посолить-поперчить и аккуратно перемешать. Лучше дать постоять окрошке в холодильнике несколько часов. При желании можно добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса, тогда вкус станет более ядреным. Если добавить немного лимонного сока, то это придаст окрошке кислинку.

Вегетарианская окрошка

Очень легкий вариант летней окрошки. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на две порции.

Ингредиенты

Редис – 4 шт.

Огурцы – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Зеленый лук – полпучка

Укроп и петрушка – по 5 веточек

Квас – 800 мл

Соль и перец по вкусу

Как приготовить вегетарианскую окрошку

Отварить картофель в мундире и остудить. Огурцы, редис, картофель порезать кубиками. Зелень нашинковать, слегка присолить и обмять. Все ингредиенты выложить в кастрюлю, посолить и залить квасом. Для тех, кто не придерживается строгих правил в вегетарианстве, можно добавить яйцо и сметану.

Окрошка с семгой и айраном

Оригинальный рецепт окрошки, где предлагается заменить мясо и колбасу на рыбу.

Ингредиенты

Семга – 300 г

Картофель – 4-5 шт.

Яйцо – 3 шт.

Огурцы – 3 шт.

Айран – 1 литр

Зеленый лук – полпучка

Укроп - 1 пучок

Соль и перец по вкусу

Как приготовить окрошку с семгой

Отварить семгу до готовности и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую и дать остыть. Рыбу, картофель, яйца и огурцы порезать одинаковыми кубиками. Зелень нашинковать. Можно слегка присолить и обжать. Выложить ингредиенты в кастрюлю, посолить и поперчить, аккуратно перемешать и добавить айран. Убрать окрошку в холодильник на час.