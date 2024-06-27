Лучшие и необычные рецепты вкусной окрошки
Окрошка хороша тем, что можно импровизировать, меняя ингредиенты, и заправлять на свой вкус домашним квасом или кефиром с хреном и горчицей.
Классическая окрошка с говядиной
Популярный тип окрошки, который хорошо утоляет голод в летнюю жару. Если не нравится заправка кефиром, можно использовать домашний квас.
Ингредиенты
Говядина (мякоть) – 450 г
Картофель – 300 г
Редис – 6 шт.
Огурцы свежие – 3 шт.
Яйца – 5 шт.
Зеленый лук – полпучка
Укроп – 5 веточек
Кефир – 500 мл
Горчица (острая) – 1 ст. ложка
Соли и перец – по вкусу
Как приготовить окрошку с мясом
Мякоть говядины заранее отварить и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую. Все остудить. Овощи и зелень помыть и обсушить бумажным полотенцем. Картофель и яйца нарезать кубиками. Зелень мелко нашинковать. Редис и огурцы нарезать мелкой соломкой. Мясо порезать также кубиками. Все ингредиенты сложить в кастрюлю. В большой емкости подготовить заправку: влить кефир, добавить горчицу, посолить и поперчить. Залить подготовленную сухую часть окрошки кефирной заправкой, аккуратно перемешать. Можно подавать сразу, а можно поставить в холодильник на час-два, чтобы ингредиенты успели отдать свой вкус окрошке.
Фото: freepik
Окрошка с ростбифом, яблоком и заправкой из хрена
В этом рецепте также присутствует мясо, но оно приготовлено особым образом – запечено в духовке. Если вам нравится присутствие в окрошке редиса, то можно добавить на свой вкус.
Ингредиенты
Ростбиф – 300 г
Яйца – 3 шт.
Картофель – 2 шт.
Огурцы – 2 шт.
Яблоки – ½ шт.
Квас – 1 литр
Зеленый лук – полпучка
Укроп – 1 пучок
Соль – на кончике ножа
Заправка к квасу:
Сметана – 2 ст. ложки
Горчица – 1 ч. ложка
Хрен – ½ ч. ложки
Как приготовить окрошку с ростбифом и яблоком
Заранее запечь ростбиф в духовке и дать остыть. Отварить картофель в мундире, яйца – вкрутую, все остудить. Огурцы, мясо, яйца и картофель порезать одинаковыми кубиками. Из яблока удалить сердцевину и порезать кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порезать. Все ингредиенты выложить в кастрюлю. Отдельно в емкости смешать горчицу, хрен и сметану. Лучше заправить квас отдельно заправкой, а затем влить в сухую часть окрошки. Посолить и поперчить, аккуратно перемешать.
Окрошка с редькой на квасе
Вариант окрошки, где вместо традиционной редиски используется редька. В рецепте вместо мяса предлагается класть вареную колбасу.
Ингредиенты
Колбаса (вареная) – 300 г
Картофель – 4 шт.
Яйца – 3 шт.
Огурцы – 2 шт.
Редька – 1 шт.
Квас – 2,5 литра
Зеленый лук – полпучка
Укроп – полпучка
Петрушка – полпучка
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить окрошку с редькой
Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую и дать остыть. Зелень мелко нашинковать. Можно слегка присолить и обмять, чтобы сделать окрошку более ароматной. Колбасу, картофель, огурцы и яйца порезать одинаковыми кубиками. Редьку натереть на мелкой терке. Выложить все ингредиенты в кастрюлю, залить квасом, посолить-поперчить и аккуратно перемешать. Лучше дать постоять окрошке в холодильнике несколько часов. При желании можно добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса, тогда вкус станет более ядреным. Если добавить немного лимонного сока, то это придаст окрошке кислинку.
Вегетарианская окрошка
Очень легкий вариант летней окрошки. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на две порции.
Ингредиенты
Редис – 4 шт.
Огурцы – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Зеленый лук – полпучка
Укроп и петрушка – по 5 веточек
Квас – 800 мл
Соль и перец по вкусу
Как приготовить вегетарианскую окрошку
Отварить картофель в мундире и остудить. Огурцы, редис, картофель порезать кубиками. Зелень нашинковать, слегка присолить и обмять. Все ингредиенты выложить в кастрюлю, посолить и залить квасом. Для тех, кто не придерживается строгих правил в вегетарианстве, можно добавить яйцо и сметану.
Окрошка с семгой и айраном
Оригинальный рецепт окрошки, где предлагается заменить мясо и колбасу на рыбу.
Ингредиенты
Семга – 300 г
Картофель – 4-5 шт.
Яйцо – 3 шт.
Огурцы – 3 шт.
Айран – 1 литр
Зеленый лук – полпучка
Укроп - 1 пучок
Соль и перец по вкусу
Как приготовить окрошку с семгой
Отварить семгу до готовности и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую и дать остыть. Рыбу, картофель, яйца и огурцы порезать одинаковыми кубиками. Зелень нашинковать. Можно слегка присолить и обжать. Выложить ингредиенты в кастрюлю, посолить и поперчить, аккуратно перемешать и добавить айран. Убрать окрошку в холодильник на час.