"Аль-Наср" Роналду крупно проиграл во втором товарищеском матче подряд

Футбольный клуб "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), за который выступает знаменитый португалец Криштиану Роналду, неважно начал предсезонную подготовку, крупно проиграв вторую товарищескую игру, сообщает Zakon.kz.

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Накануне клуб Роналду не выдержал града атак португальского коллектива "Бенфика" и пропустил четыре гола. Саудовский клуб сумел забить гол престижа: итоговый счет на табло – 4:1 в пользу команды из Лиссабона.

До поединка с "Бенфикой" "Аль-Наср" уступил испанской "Сельте" – 5:0.







Форвард "Аль-Насра" Криштиан Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. У него был один голевой момент, который он не сумел использовать. Зато отличился его экс-одноклубник по мадридскому "Реалу", ныне игрок "Бенфики" аргентинец Анхель де Мария, который открыл счет в этом товарищеском матче на 22-й минуте. В составе португальской команды дубль оформил Гонсалу Рамуш, еще один мяч забил Андреас Скьеллеруп. За саудитов отличился Султан аль-Ганам.





Фото: Instagram/alnassr_fc

Между тем "Аль-Наср" продолжает пополнять свой состав звездами из европейского чемпионата. Очередным приобретением саудовского клуба стал футболист сборной Кот-д'Ивуар Секо Фофана, который перешел из французского "Ланса". Сумма сделки составила примерно 25-30 млн евро.

Напарником Роналду в ближайшее время также может стать знаменитый форвард "Баварии" и лидер сборной Сенегала Садио Мане. 31-летний нападающий уже дал устное согласие на переход. "Мюнхенцы" просят за Мане 32 млн евро, не считая бонусов.