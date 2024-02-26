Роналду отметился голом в девятом матче подряд за "Аль-Наср"

Лидер саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду продолжает удивлять специалистов и болельщиков. Накануне португалец забил гол в девятой игре кряду. Всего за этот период у форварда накопилось 10 голов, сообщает Zakon.kz.

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Очередным достижением 39-летний футболист отличился накануне, когда открыл счет в гостевом поединке против "Аль-Шабаба", в рамках 21-го тура саудовской лиги. Капитан "Аль-Насра" точно пробил с пенальти на 21-й минуте, а затем его команда вырвала итоговую победу со счетом 3:2.

Здесь стоит отметить, что Роналду забивает в каждой официальной встрече, начиная с 9 декабря 2023 года. Это случилось в шести матчах чемпионата и одной игре Кубка короля, плюс в двух поединках азиатской Лиги чемпионов. За это время его копилка голов достигла числа 10.

Помимо португальца, за "Аль-Наср" дублем отметился бразилец Талиска. После победы над "Аль-Шабабом" команда Роналду расположилась на второй строчке турнирной таблицы саудовского первенства, набрав 52 очка.

Фото: Instagram/alnassr

Сам же лидер саудовского коллектива по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров лиги с активом в 22 гола.

С января прошлого года, за время выступления в "Аль-Насре", Роналду забил 48 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах на всех турнирах.

Следующая игра у "Аль-Насра" пройдет в рамках местного чемпионата, 29 февраля Криштиану со своими коллегами примут дома "Аль-Хазем".