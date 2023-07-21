Новую форму одежды для осужденных утвердили в Казахстане
Летняя форма одежды осужденных:
Куртка и брюки с одной светоотражающей полосой шириною 2,5 сантиметра, нашитой на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для:
- осужденных мужчин и несовершеннолетних мальчиков – серого цвета;
- осужденных женщин и несовершеннолетних девочек – зеленого цвета;
- осужденных, находящихся в дисциплинарных изоляторах и одиночных камерах, – оранжевого цвета.
Куртка и брюки с двумя светоотражающими полосами шириною 2,5 сантиметра каждая, нашитыми по горизонтали через 2 сантиметра на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для осужденных к пожизненному лишению свободы, – коричневого цвета.
Головной убор – кепка из водоотталкивающей ткани, а для женщин – косынка.
Фото: МВД РК
Зимняя форма одежды осужденных:
Куртка и брюки утепленные с одной светоотражающей полосой шириною 2,5 сантиметра, нашитой на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для:
- осужденных мужчин и несовершеннолетних мальчиков – серого цвета;
- осужденных женщин и несовершеннолетних девочек – зеленого цвета.
Куртка и брюки утепленные с двумя светоотражающими полосами шириною 2,5 сантиметра каждая, нашитыми по горизонтали через 2 сантиметра на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для осужденных к пожизненному лишению свободы, – коричневого цвета.
Головной убор – шапка вязаная из пряжи в 2 или 3 нити.
Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.