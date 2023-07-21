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Законодательство РК

Новую форму одежды для осужденных утвердили в Казахстане

МВД утвердило образцы новой формы для осужденных Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 14 июля 2023 года утвердил образцы формы одежды осужденных, сообщает Zakon.kz.

Летняя форма одежды осужденных:

Куртка и брюки с одной светоотражающей полосой шириною 2,5 сантиметра, нашитой на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для:

  • осужденных мужчин и несовершеннолетних мальчиков – серого цвета;
  • осужденных женщин и несовершеннолетних девочек – зеленого цвета;
  • осужденных, находящихся в дисциплинарных изоляторах и одиночных камерах, – оранжевого цвета.

Куртка и брюки с двумя светоотражающими полосами шириною 2,5 сантиметра каждая, нашитыми по горизонтали через 2 сантиметра на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для осужденных к пожизненному лишению свободы, – коричневого цвета.

Головной убор – кепка из водоотталкивающей ткани, а для женщин – косынка.

МВД утвердило образцы новой формы для осужденных

Фото: МВД РК

Зимняя форма одежды осужденных:

Куртка и брюки утепленные с одной светоотражающей полосой шириною 2,5 сантиметра, нашитой на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для:

  • осужденных мужчин и несовершеннолетних мальчиков – серого цвета;
  • осужденных женщин и несовершеннолетних девочек – зеленого цвета.

Куртка и брюки утепленные с двумя светоотражающими полосами шириною 2,5 сантиметра каждая, нашитыми по горизонтали через 2 сантиметра на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для осужденных к пожизненному лишению свободы, – коричневого цвета.

Головной убор – шапка вязаная из пряжи в 2 или 3 нити.

Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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