В Казахстане утвердили новую форму для частных охранников

Министр внутренних дел приказом от 17 сентября 2024 года внес изменения в образцы форменной одежды и правила ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника, сообщает Zakon.kz.

В частности, образцы форменной одежды и правила ее ношения изложены в новой редакции.

Форменная одежда носится охранниками, водителями-охранниками на охраняемых объектах, при сопровождении грузов, при несении службы в составе мобильных групп оперативного реагирования. При этом форменная одежда должна быть вычищена и выглажена.

Летние и зимние головные уборы носятся в соответствии с установленными образцами форменной одежды: бейсболка или кепи серого цвета — с летней форменной одеждой.

В документе представлены образцы новой формы охранников.

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

В комплект также вошла зимная форма одежды в нескольких вариантах, в том числе:

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Также представлены несколько видов головных уборов, галстук и рубашки.

Фото: скриншот документа

В форму охранников также вошел пиджак с брюками.

Фото: скриншот документа

Кроме того, форма имеет:

нагрудный знак с кантом по периметру желтого цвета и надписью "КУЗЕТ" желтого цвета;



наспинный знак аналогичный;

нарукавный знак;

знаки на головных уборах;

знаки на одежде для офисных помещений.

В правилах указывается, что пошив женской форменной одежды осуществляется по общим эскизам, с учетом особенностей покроя соответствующей одежды.

При этом оотмечается, то оказание услуг по защите жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств может осуществляться без форменной одежды, обозначающей принадлежность к субъекту охранной деятельности.

По соглашению сторон оказание охранных услуг осуществляется в форменной одежде для офисных помещений. В летнее время допускается несение службы без пиджака, в рубашке с короткими рукавами. На левом нагрудном кармане пиджака (рубашки) крепится бейдж с наименованием и логотипом частной охранной организации. По центру бейджа располагается надпись "КҮЗЕТ". Допускается указание фамилии и инициалов охранника, либо его имени.

Оказание услуг по охране офисных помещений осуществляется как с головным убором, так и без него.

Для охранников, несущих службу на наружных постах, допускается:

при низких температурах воздуха в зимний период — ношение тулупов (шуб) и меховых унт;

нанесение на форменную одежду (куртки) нагрудных и наспинных светоотражающих полос.

В летнее время учитывая погодные условия несение службы осуществляется в рубашке с коротким рукавом без куртки и галстука, либо футболки или футболки-поло с нагрудным и нарукавным знаками, согласно образцов форменной одежды, утвержденных настоящим приказом, без куртки, либо куртки с брюками с футболкой вместо рубашки.



