Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане утвердили новую форму для частных охранников

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 17 сентября 2024 года внес изменения в образцы форменной одежды и правила ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника, сообщает Zakon.kz.

В частности, образцы форменной одежды и правила ее ношения изложены в новой редакции.

Форменная одежда носится охранниками, водителями-охранниками на охраняемых объектах, при сопровождении грузов, при несении службы в составе мобильных групп оперативного реагирования. При этом форменная одежда должна быть вычищена и выглажена.

Летние и зимние головные уборы носятся в соответствии с установленными образцами форменной одежды: бейсболка или кепи серого цвета — с летней форменной одеждой.

В документе представлены образцы новой формы охранников.

Новая форма охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

В комплект также вошла зимная форма одежды в нескольких вариантах, в том числе:

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Также представлены несколько видов головных уборов, галстук и рубашки.

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

В форму охранников также вошел пиджак с брюками.

Новая форма одежды охранников, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:14

Фото: скриншот документа

Кроме того, форма имеет:

  • нагрудный знак с кантом по периметру желтого цвета и надписью "КУЗЕТ" желтого цвета;
  • наспинный знак аналогичный;
  • нарукавный знак;
  • знаки на головных уборах;
  • знаки на одежде для офисных помещений.

В правилах указывается, что пошив женской форменной одежды осуществляется по общим эскизам, с учетом особенностей покроя соответствующей одежды.

При этом оотмечается, то оказание услуг по защите жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств может осуществляться без форменной одежды, обозначающей принадлежность к субъекту охранной деятельности.

По соглашению сторон оказание охранных услуг осуществляется в форменной одежде для офисных помещений. В летнее время допускается несение службы без пиджака, в рубашке с короткими рукавами. На левом нагрудном кармане пиджака (рубашки) крепится бейдж с наименованием и логотипом частной охранной организации. По центру бейджа располагается надпись "КҮЗЕТ". Допускается указание фамилии и инициалов охранника, либо его имени.

Оказание услуг по охране офисных помещений осуществляется как с головным убором, так и без него.

Для охранников, несущих службу на наружных постах, допускается:

  • при низких температурах воздуха в зимний период — ношение тулупов (шуб) и меховых унт;
  • нанесение на форменную одежду (куртки) нагрудных и наспинных светоотражающих полос.

В летнее время учитывая погодные условия несение службы осуществляется в рубашке с коротким рукавом без куртки и галстука, либо футболки или футболки-поло с нагрудным и нарукавным знаками, согласно образцов форменной одежды, утвержденных настоящим приказом, без куртки, либо куртки с брюками с футболкой вместо рубашки.


Читайте также

Казахстан, Вьетнам, осужденные
Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, детская больница
В Казахстане руководству школ и больниц разрешат заниматься предпринимательской деятельностью
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
Министрам в Казахстане разрешат сдавать в аренду свое жилье
Лариса Черненко
МВД РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: