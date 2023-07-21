Токаев поздравил президента Египта

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 июля 2023 года направил поздравительную телеграмму президенту Египта, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и народ Арабской Республики Египет с национальным праздником – Днем революции.

"Глава государства выразил уверенность в том, что традиционно дружественные отношения и прочные узы сотрудничества между Казахстаном и Египтом будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в сообщении Акорды.

Ежегодно 23 июля в Египте празднуют День революции – государственный праздник, посвященный годовщине Июльской революции, которая произошла в Египте в 1952 году.